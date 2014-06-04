В 1 сезоне шоу «Ревизорро» эксперты вместе с ведущей Еленой Летучей отправляются в рестораны, чтобы оценить сервис, качество еды, санитарные условия и принять решение, достойно ли то или иное заведение получить специальную наклейку. Порой Елена посещает отели, фитнес-клубы и другие заведения из сферы обслуживания. Летучая отправляется в такие города, как Астрахань, Волгоград, Хабаровск и другие, инспектирует самые известные городские заведения. Она подсказывает зрителям, где провести время, чтобы бюджету и желудку не было мучительно больно, а в душе не поселилась обида за местное гостеприимство.