Revizorro (2014), season 1

Ревизорро 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 30
Runtime 32 hours 30 minutes
"Revizorro" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Ревизорро» эксперты вместе с ведущей Еленой Летучей отправляются в рестораны, чтобы оценить сервис, качество еды, санитарные условия и принять решение, достойно ли то или иное заведение получить специальную наклейку. Порой Елена посещает отели, фитнес-клубы и другие заведения из сферы обслуживания. Летучая отправляется в такие города, как Астрахань, Волгоград, Хабаровск и другие, инспектирует самые известные городские заведения. Она подсказывает зрителям, где провести время, чтобы бюджету и желудку не было мучительно больно, а в душе не поселилась обида за местное гостеприимство.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.4 IMDb
"Revizorro" season 1 list of episodes. TV series release schedule
01 Кисловодск
Season 1 Episode 1
4 June 2014
02 Нижний Новгород (часть 1)
Season 1 Episode 2
11 June 2014
03 Ставрополь
Season 1 Episode 3
18 June 2014
04 Суздаль
Season 1 Episode 4
25 June 2014
05 Абхазия
Season 1 Episode 5
2 July 2014
06 Владимир
Season 1 Episode 6
9 July 2014
07 Казань (часть 1)
Season 1 Episode 7
16 July 2014
08 Краснодар (часть 1)
Season 1 Episode 8
23 July 2014
09 Геленджик
Season 1 Episode 9
30 July 2014
10 Ростов-на-Дону (часть 1)
Season 1 Episode 10
6 August 2014
11 Пермь
Season 1 Episode 11
13 August 2014
12 Екатеринбург (часть 1)
Season 1 Episode 12
20 August 2014
13 Стамбул
Season 1 Episode 13
27 August 2014
14 Санкт-Петербург (часть 1)
Season 1 Episode 14
3 September 2014
15 Красноярск
Season 1 Episode 15
10 September 2014
16 Санкт-Петербург (часть 2)
Season 1 Episode 16
17 September 2014
17 Анталья
Season 1 Episode 17
24 September 2014
18 Новосибирск (часть 1)
Season 1 Episode 18
1 October 2014
19 Ярославль
Season 1 Episode 19
8 October 2014
20 Кострома
Season 1 Episode 20
15 October 2014
21 Новосибирск (часть 2)
Season 1 Episode 21
22 October 2014
22 Хабаровск
Season 1 Episode 22
29 October 2014
23 Сочи (часть 1)
Season 1 Episode 23
5 November 2014
24 Владивосток
Season 1 Episode 24
12 November 2014
25 Самара
Season 1 Episode 25
19 November 2014
26 Уфа
Season 1 Episode 26
26 November 2014
27 Астрахань
Season 1 Episode 27
3 December 2014
28 Волгоград
Season 1 Episode 28
10 December 2014
29 Великий Новгород
Season 1 Episode 29
17 December 2014
30 Тверь
Season 1 Episode 30
24 December 2014
TV series release schedule
