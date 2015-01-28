Во 2 сезоне шоу «Ревизорро» ведущая Лена Летучая с ее неизменными пробирками и перчатками выводит на чистую воду любую организацию и демонстрирует зрителям, как эффективно, а главное, полезно и безопасно работает тот или иной ресторан или другое заведение. Благодаря программе зрители узнают, как их могут обмануть представители сферы обслуживания, и учатся отстаивать свои интересы и права потребителя. Летучая отправляется в Тулу, Петрозаводск, Пензу, Калугу и другие города, чтобы выяснить, как действуют управляющие ресторанов, сотрудники отелей и администраторы фитнес-клубов и не боятся ли они открыто показать свою работу.