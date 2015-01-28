Menu
Revizorro (2014), season 2

Revizorro season 2 poster
Ревизорро 12+
Title Сезон 2
Season premiere 28 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 24
Runtime 26 hours 0 minute
Во 2 сезоне шоу «Ревизорро» ведущая Лена Летучая с ее неизменными пробирками и перчатками выводит на чистую воду любую организацию и демонстрирует зрителям, как эффективно, а главное, полезно и безопасно работает тот или иной ресторан или другое заведение. Благодаря программе зрители узнают, как их могут обмануть представители сферы обслуживания, и учатся отстаивать свои интересы и права потребителя. Летучая отправляется в Тулу, Петрозаводск, Пензу, Калугу и другие города, чтобы выяснить, как действуют управляющие ресторанов, сотрудники отелей и администраторы фитнес-клубов и не боятся ли они открыто показать свою работу.

6.4
Rate 14 votes
6.4 IMDb
35 Тула
Season 2 Episode 1
28 January 2015
36 Петрозаводск
Season 2 Episode 2
4 February 2015
37 Калуга
Season 2 Episode 3
11 February 2015
38 Пенза
Season 2 Episode 4
18 February 2015
39 Саратов
Season 2 Episode 5
25 February 2015
40 Курск
Season 2 Episode 6
4 March 2015
41 Воронеж
Season 2 Episode 7
11 March 2015
42 Ростов-на-Дону (часть 2)
Season 2 Episode 8
18 March 2015
43 Краснодар (часть 2)
Season 2 Episode 9
25 March 2015
44 Казань (часть 2)
Season 2 Episode 10
1 April 2015
45 Екатеринбург (часть 2)
Season 2 Episode 11
8 April 2015
46 Екатеринбург (часть 3)
Season 2 Episode 12
15 April 2015
47 Нижний Новгород (часть 2)
Season 2 Episode 13
22 April 2015
48 Углич
Season 2 Episode 14
29 April 2015
49 Ростов Великий
Season 2 Episode 15
6 May 2015
50 Санкт-Петербург (часть 3)
Season 2 Episode 16
13 May 2015
51 Челябинск
Season 2 Episode 17
20 May 2015
52 Тюмень
Season 2 Episode 18
27 May 2015
53 Иркутск
Season 2 Episode 19
3 June 2015
54 Брянск
Season 2 Episode 20
10 June 2015
55 Улан-Удэ
Season 2 Episode 21
17 June 2015
56 Барнаул
Season 2 Episode 22
24 June 2015
57 Омск
Season 2 Episode 23
1 July 2015
58 Сочи (часть 2)
Season 2 Episode 24
8 July 2015
