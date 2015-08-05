В 3 сезоне шоу «Ревизорро» место Елены Летучей заняла украинская исполнительница, телеведущая и модель Ольга Романовская. Съемки по-прежнему проходят не только в Москве, но и по всей России. Например, Романовская отправилась со своей командой в одну из питерских гостиниц Park Inn By Radisson, где ведущая устроила тщательный досмотр в номере. Жесткая и бескомпромиссная Романовская нетерпимо относится к лени и неучтивости персонала в заведениях общественного питания, небрежности в местах общего пользования и остывшему кофе, который ей запоздало подает нерасторопный официант.