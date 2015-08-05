Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Revizorro (2014), season 3

Revizorro season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Revizorro Seasons Season 3

Ревизорро 12+
Title Сезон 3
Season premiere 5 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 25
Runtime 27 hours 5 minutes
"Revizorro" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Ревизорро» место Елены Летучей заняла украинская исполнительница, телеведущая и модель Ольга Романовская. Съемки по-прежнему проходят не только в Москве, но и по всей России. Например, Романовская отправилась со своей командой в одну из питерских гостиниц Park Inn By Radisson, где ведущая устроила тщательный досмотр в номере. Жесткая и бескомпромиссная Романовская нетерпимо относится к лени и неучтивости персонала в заведениях общественного питания, небрежности в местах общего пользования и остывшему кофе, который ей запоздало подает нерасторопный официант. 

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.4 IMDb
"Revizorro" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
59 Новороссийск
Season 3 Episode 1
5 August 2015
60 Москва. Завод Coca-Cola. спец. выпуск
Season 3 Episode 2
12 August 2015
61 Сочи (часть 3)
Season 3 Episode 3
19 August 2015
62 Мурманск
Season 3 Episode 4
26 August 2015
63 Архангельск
Season 3 Episode 5
2 September 2015
64 Воркута
Season 3 Episode 6
9 September 2015
65 Салехард
Season 3 Episode 7
16 September 2015
66 Смоленск
Season 3 Episode 8
23 September 2015
67 Ульяновск
Season 3 Episode 9
30 September 2015
68 Саранск
Season 3 Episode 10
7 October 2015
69 Чебоксары
Season 3 Episode 11
14 October 2015
70 Йошкар-Ола
Season 3 Episode 12
21 October 2015
71 Владимир (часть 2)
Season 3 Episode 13
28 October 2015
72 Суздаль (часть 2)
Season 3 Episode 14
4 November 2015
73 Иваново
Season 3 Episode 15
11 November 2015
74 Киров
Season 3 Episode 16
18 November 2015
75 Ижевск
Season 3 Episode 17
25 November 2015
76 Новосибирск (часть 3)
Season 3 Episode 18
2 December 2015
77 Новосибирск (часть 4)
Season 3 Episode 19
9 December 2015
78 Томск
Season 3 Episode 20
16 December 2015
79 Волгоград (часть 2)
Season 3 Episode 21
23 December 2015
80 Волгоград (часть 3)
Season 3 Episode 22
30 December 2015
82 Великий Новгород (часть 2)
Season 3 Episode 23
13 January 2016
83 Псков
Season 3 Episode 24
20 January 2016
84 Санкт-Петербург (часть 4)
Season 3 Episode 25
27 January 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more