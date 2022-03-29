Menu
Booba season 4 watch online

Booba season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Booba Seasons Season 4

Booba 0+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 29 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 15 minutes
"Booba" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Буба» домовой и его друзья решают посетить тематический парк развлечений и прокатиться на самом страшном аттракционе, чтобы сделать Хэллоуин в этом году веселым и незабываемым. Преследуя падающую звезду, Буба незаметно для себя самого спускается глубоко под землю – в пещеру, населенную гномами. Найдет ли он свою драгоценность среди сверкающих кристаллов, а главное – сможет ли отыскать путь назад? Позже Буба отправляется в художественную галерею, чтобы приобщиться к современному человеческому искусству, но строгий робот-охранник выгоняет его из зала за плохое поведение. Тогда герой решает сам стать художником.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb
"Booba" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Magic Toys
Season 4 Episode 9
29 March 2022
Magic Mirror
Season 4 Episode 10
4 May 2022
Egg Hunt
Season 4 Episode 12
12 April 2022
