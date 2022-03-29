В 4 сезоне сериала «Буба» домовой и его друзья решают посетить тематический парк развлечений и прокатиться на самом страшном аттракционе, чтобы сделать Хэллоуин в этом году веселым и незабываемым. Преследуя падающую звезду, Буба незаметно для себя самого спускается глубоко под землю – в пещеру, населенную гномами. Найдет ли он свою драгоценность среди сверкающих кристаллов, а главное – сможет ли отыскать путь назад? Позже Буба отправляется в художественную галерею, чтобы приобщиться к современному человеческому искусству, но строгий робот-охранник выгоняет его из зала за плохое поведение. Тогда герой решает сам стать художником.