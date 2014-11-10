В 1 сезоне сериала «Буба» в обычной городской квартире селится нелегальный, но очень милый тайных жилец. Буба – странная пушистая потусторонняя сущность, или, как бы выразился русский человек, домовой. Вот только живет он не в России, а в Великобритании, пытаясь свыкнуться с новыми современными хозяевами. Буба давно не выходил в человеческий мир и теперь понятия не имеет обо всех последних достижениях прогресса и о масштабах городов. Но он очень хочет узнать все на свете, причем как можно скорее! Его удивляет и радует все вокруг – загадочно светящийся изнутри шкаф с едой, детские оловянные солдатики и электрическое освещение.