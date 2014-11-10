Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Booba season 1 watch online

Booba season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Booba Seasons Season 1

Booba 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 27
Runtime 2 hours 15 minutes
"Booba" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Буба» в обычной городской квартире селится нелегальный, но очень милый тайных жилец. Буба – странная пушистая потусторонняя сущность, или, как бы выразился русский человек, домовой. Вот только живет он не в России, а в Великобритании, пытаясь свыкнуться с новыми современными хозяевами. Буба давно не выходил в человеческий мир и теперь понятия не имеет обо всех последних достижениях прогресса и о масштабах городов. Но он очень хочет узнать все на свете, причем как можно скорее! Его удивляет и радует все вокруг – загадочно светящийся изнутри шкаф с едой, детские оловянные солдатики и электрическое освещение.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb
"Booba" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Kitchen
Season 1 Episode 1
10 November 2014
Bathroom
Season 1 Episode 2
26 November 2014
Nursery
Season 1 Episode 3
12 December 2014
Office
Season 1 Episode 4
27 January 2015
Game Room
Season 1 Episode 5
12 March 2015
Biology Cabinet
Season 1 Episode 6
3 December 2015
The Candle
Season 1 Episode 7
19 January 2016
Garage
Season 1 Episode 8
18 March 2016
Attic
Season 1 Episode 9
28 April 2016
Bow Tie
Season 1 Episode 10
30 June 2016
Mousetrap
Season 1 Episode 11
28 July 2016
Painting
Season 1 Episode 12
8 September 2016
Bakery
Season 1 Episode 13
27 October 2016
Circus
Season 1 Episode 14
22 November 2016
Party
Season 1 Episode 15
27 October 2016
Cinema Hall
Season 1 Episode 16
19 January 2017
Bulb
Season 1 Episode 17
17 February 2017
Burger
Season 1 Episode 18
16 March 2017
Metro
Season 1 Episode 19
26 April 2017
Supermarket
Season 1 Episode 20
11 May 2017
Concert Hall
Season 1 Episode 21
22 June 2017
Grapes
Season 1 Episode 22
13 July 2017
Disco
Season 1 Episode 23
22 August 2017
Noise
Season 1 Episode 24
5 October 2017
Fitness Club
Season 1 Episode 25
31 October 2017
UFO
Season 1 Episode 26
5 December 2017
Terrace
Season 1 Episode 27
20 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more