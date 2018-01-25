Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Booba season 2 watch online

Booba season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Booba Seasons Season 2

Booba 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 25
Runtime 2 hours 5 minutes
"Booba" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Буба» продолжаются приключения непоседливого домовенка в современном человеческом мире. На этот раз Буба осваивает внешний мир за пределами своей родной квартиры. Это ведь так увлекательно – прокатиться на настоящем поезде по железной дороге, полежать на солнышке около моря, залезть на дерево и даже полетать на самолете над миром! Любознательного духа ждет большое и опасное, но очень веселое и полное новых знаний путешествие. Буба чувствует себя настоящим капитаном дальнего плавания. Все на борт, отдать швартовы – и вперед, навстречу незабываемым приключениям!

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb
"Booba" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Train
Season 2 Episode 1
25 January 2018
Aircraft
Season 2 Episode 2
1 March 2018
Museum
Season 2 Episode 3
13 April 2018
Farm
Season 2 Episode 4
26 April 2018
Ball
Season 2 Episode 5
7 June 2018
Remote Control
Season 2 Episode 6
24 August 2018
Super Booba
Season 2 Episode 7
25 October 2018
Hockey
Season 2 Episode 8
28 November 2018
Christmas Tree
Season 2 Episode 9
21 December 2018
Playtime
Season 2 Episode 10
3 January 2019
Video Game
Season 2 Episode 11
6 February 2019
Ghost
Season 2 Episode 12
14 March 2019
Sandwiches
Season 2 Episode 13
5 July 2018
Toy Store
Season 2 Episode 14
18 April 2019
Crazy Golf
Season 2 Episode 15
2 May 2019
Bowling
Season 2 Episode 16
16 May 2019
Ballet
Season 2 Episode 17
6 June 2019
Gift Shop
Season 2 Episode 18
25 June 2019
Spaceship
Season 2 Episode 19
11 July 2019
Music Shop
Season 2 Episode 20
23 July 2019
Magic Chalk
Season 2 Episode 21
6 August 2019
Treasure Map
Season 2 Episode 22
3 September 2019
Magic Wardrobe
Season 2 Episode 23
17 September 2019
Guest
Season 2 Episode 24
3 October 2019
Show
Season 2 Episode 25
17 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more