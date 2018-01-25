Во 2 сезоне сериала «Буба» продолжаются приключения непоседливого домовенка в современном человеческом мире. На этот раз Буба осваивает внешний мир за пределами своей родной квартиры. Это ведь так увлекательно – прокатиться на настоящем поезде по железной дороге, полежать на солнышке около моря, залезть на дерево и даже полетать на самолете над миром! Любознательного духа ждет большое и опасное, но очень веселое и полное новых знаний путешествие. Буба чувствует себя настоящим капитаном дальнего плавания. Все на борт, отдать швартовы – и вперед, навстречу незабываемым приключениям!