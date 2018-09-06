Menu
Les Rivières pourpres 2018 - 2022 season 1

Les Rivières pourpres season 1 poster
Les Rivières pourpres 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Les Rivières pourpres" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Багровые реки» в центре сюжета оказывается Пьер Ньеман – один из самых известных детективов не только во Франции, но и во всей современной Европе. Не существует такого преступника, которого бы не настигли его острый ум и хваткая рука. Когда на границе Франции и Германии находят изувеченное тело мужчины с отрубленной головой, именно Ньеман принимается за расследование. Ему оказывает содействие его преданная ученица – лейтенант Камилла Делоне. Для того чтобы разоблачить злодея, герои погружаются в жизнь немецких аристократов. Улики выводят следопытов прямо к тщательно охраняемым тайнам высшего общества.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Les Rivières pourpres" season 1 list of episodes. TV series release schedule
La dernière chasse (1)
Season 1 Episode 1
6 September 2018
La dernière chasse (2)
Season 1 Episode 2
6 September 2018
Le jour des cendres (1)
Season 1 Episode 3
13 September 2018
Le jour des cendres (2)
Season 1 Episode 4
13 September 2018
La croisade des enfants (1)
Season 1 Episode 5
20 September 2018
La croisade des enfants (2)
Season 1 Episode 6
20 September 2018
Leçons de ténèbres (1)
Season 1 Episode 7
27 September 2018
Leçons de ténèbres (2)
Season 1 Episode 8
27 September 2018
