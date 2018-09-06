В 1-м сезоне сериала «Багровые реки» в центре сюжета оказывается Пьер Ньеман – один из самых известных детективов не только во Франции, но и во всей современной Европе. Не существует такого преступника, которого бы не настигли его острый ум и хваткая рука. Когда на границе Франции и Германии находят изувеченное тело мужчины с отрубленной головой, именно Ньеман принимается за расследование. Ему оказывает содействие его преданная ученица – лейтенант Камилла Делоне. Для того чтобы разоблачить злодея, герои погружаются в жизнь немецких аристократов. Улики выводят следопытов прямо к тщательно охраняемым тайнам высшего общества.