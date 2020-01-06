Во 2-м сезоне сериала «Багровые реки» опасные и увлекательные приключения лучшего детектива во Франции Пьера Ньемана и его помощницы Камиллы Делоне продолжаются. Сразу после того, как тело женщины обнаруживают в парной спа-салона, сыщики незамедлительно приступают к расследованию. Их удивляет странная деталь: жертва выглядит на 20 лет моложе своего возраста. Улики приводят героев в соседнюю деревню. Вскоре становится известно о насильственной смерти другого клиента печально известного салона. Ньеману предстоит установить связь между деревней, директором салона и страшными городскими легендами.