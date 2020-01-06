Menu
Les Rivières pourpres 2018 - 2022 season 2

Les Rivières pourpres season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Les Rivières pourpres Seasons Season 2

Les Rivières pourpres 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Les Rivières pourpres" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Багровые реки» опасные и увлекательные приключения лучшего детектива во Франции Пьера Ньемана и его помощницы Камиллы Делоне продолжаются. Сразу после того, как тело женщины обнаруживают в парной спа-салона, сыщики незамедлительно приступают к расследованию. Их удивляет странная деталь: жертва выглядит на 20 лет моложе своего возраста. Улики приводят героев в соседнюю деревню. Вскоре становится известно о насильственной смерти другого клиента печально известного салона. Ньеману предстоит установить связь между деревней, директором салона и страшными городскими легендами.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Les Rivières pourpres" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Les innocentes (1)
Season 2 Episode 1
6 January 2020
Les innocentes (2)
Season 2 Episode 2
6 January 2020
Furta Sacra (1)
Season 2 Episode 3
13 January 2020
Furta Sacra (2)
Season 2 Episode 4
13 January 2020
Kenbaltyu (1)
Season 2 Episode 5
20 January 2020
Kenbaltyu (2)
Season 2 Episode 6
20 January 2020
La Lignée de verre (1)
Season 2 Episode 7
27 January 2020
La Lignée de verre (2)
Season 2 Episode 8
27 January 2020
TV series release schedule
