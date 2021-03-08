Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Les Rivières pourpres 2018 - 2022 season 3

Les Rivières pourpres season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Les Rivières pourpres Seasons Season 3

Les Rivières pourpres 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Les Rivières pourpres" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Багровые реки» Камилла отдыхает от расследований на Опаловом побережье. Там она знакомится с Полом, чья жена исчезла при странных обстоятельствах. Она делится сомнениями со своим наставником и коллегой Пьером Ньеманом, который немедленно присоединяется к ней на месте происшествия. Выясняется, что Ньемар приезжал в эту деревню в детстве вместе со своим братом и матерью. Болезненные семейные воспоминания не вовремя всплывают на поверхность. Тем временем герои становятся свидетелями несчастного случая со смертельным исходом, который не кажется совпадением.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Les Rivières pourpres" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Lune noire (1)
Season 3 Episode 1
8 March 2021
Lune noire (2)
Season 3 Episode 2
8 March 2021
Rédemption (1)
Season 3 Episode 3
15 March 2021
Rédemption (2)
Season 3 Episode 4
15 March 2021
XXY (1)
Season 3 Episode 5
22 March 2021
XXY (2)
Season 3 Episode 6
22 March 2021
Jugement dernier (1)
Season 3 Episode 7
29 March 2021
Jugement dernier (2)
Season 3 Episode 8
29 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more