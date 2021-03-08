В 3-м сезоне сериала «Багровые реки» Камилла отдыхает от расследований на Опаловом побережье. Там она знакомится с Полом, чья жена исчезла при странных обстоятельствах. Она делится сомнениями со своим наставником и коллегой Пьером Ньеманом, который немедленно присоединяется к ней на месте происшествия. Выясняется, что Ньемар приезжал в эту деревню в детстве вместе со своим братом и матерью. Болезненные семейные воспоминания не вовремя всплывают на поверхность. Тем временем герои становятся свидетелями несчастного случая со смертельным исходом, который не кажется совпадением.