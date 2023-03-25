В 3 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» 10 незнакомцев вновь выходят на сцену проекта, чтобы проявить свои вокальные навыки… Вот только талантом и умением петь обладает лишь половина участников. А остальные должны любым способом обмануть членов жюри, притворившись певцами, хотя в своей жизни они пели только в душе или подпевали музыке в наушниках. Однако иногда и такие люди умеют замечательно артикулировать и держаться на сцене. Так как жюри не слышит их голосов, а лишь видит их через прозрачную перегородку, попасться на уловку очень просто. Судьями в этот раз станут Дима Билан, Карина Кросс, Анна Хилькевич, Митя Фомин, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Ида Галич, Анатолий Цой, Пелагея и другие.