Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muzykalnaya intuiciya (2021), season 3

Muzykalnaya intuiciya season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Muzykalnaya intuiciya Seasons Season 3

Музыкальная интуиция 16+
Title Сезон 3
Season premiere 25 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 16 hours 30 minutes
"Muzykalnaya intuiciya" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» 10 незнакомцев вновь выходят на сцену проекта, чтобы проявить свои вокальные навыки… Вот только талантом и умением петь обладает лишь половина участников. А остальные должны любым способом обмануть членов жюри, притворившись певцами, хотя в своей жизни они пели только в душе или подпевали музыке в наушниках. Однако иногда и такие люди умеют замечательно артикулировать и держаться на сцене. Так как жюри не слышит их голосов, а лишь видит их через прозрачную перегородку, попасться на уловку очень просто. Судьями в этот раз станут Дима Билан, Карина Кросс, Анна Хилькевич, Митя Фомин, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Ида Галич, Анатолий Цой, Пелагея и другие.

TV Show rating

6.0
Rate 13 votes
Muzykalnaya intuiciya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 24. Бузова, Шастун, Муратов vs Костюшкин, Кравец, Белянин
Season 3 Episode 1
25 March 2023
Выпуск 25. Цой, Мягкова, Соболев vs Niletto, Галич, Дорохов
Season 3 Episode 2
1 April 2023
Выпуск 26. Билан, Картункова, Мигель vs Дмитриенко, Бузова, Адушкина
Season 3 Episode 3
8 April 2023
Выпуск 27. Пелагея, Мигель, Позов vs L'One, Пылаева, Чебатков
Season 3 Episode 4
15 April 2023
Выпуск 28. Кока, Чебатков, Бородина vs Дубцова, Бебуришвили, Стогниенко
Season 3 Episode 5
22 April 2023
Выпуск 29. Панайотов, Мягкова, Верещагин vs Савичева, Белянин, Гараев
Season 3 Episode 6
29 April 2023
Выпуск 30. Пьеха, Яровицына, Стогниенко vs Джокер, Дорохов, Амарян
Season 3 Episode 7
6 May 2023
Выпуск 31. МакSим, Мигель, Позов vs Чумаков, Амарян, Муратов
Season 3 Episode 8
13 May 2023
Выпуск 32. Серябкина, Кравченко, Гараев vs Топурия, Яровицына, Дорохов
Season 3 Episode 9
20 May 2023
Выпуск 33. Чумаков, Шастун, Кравченко vs Караулова, Муратов, Пылаева
Season 3 Episode 10
27 May 2023
Выпуск 34. Фомин, Ярушин, Хилькевич vs Чеботина, Кросс, Каграманов
Season 3 Episode 11
3 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more