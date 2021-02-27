В 1 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» в жюри оказываются такие звезды современного российского шоу-бизнеса, как Сергей Лазарев, Иван Дорн, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Егор Крид, Баста, Ани Лорак, Мот и многие другие. В каждом выпуске программы команда из двух знаменитых исполнителей должна подтвердить свой сценический профессионализм, выступив против команды новичков. Десять конкурсантов поют перед жюри, а те должны определить, кто из них действительно занимается вокалом, а кто лишь притворяется певцом. Сложность заключается в том, что звезды не слышат исполнителей, а могут судить об их таланте лишь по поведению на сцене.