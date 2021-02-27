Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muzykalnaya intuiciya (2021), season 1

Muzykalnaya intuiciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Muzykalnaya intuiciya Seasons Season 1

Музыкальная интуиция 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 18 hours 0 minute
"Muzykalnaya intuiciya" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» в жюри оказываются такие звезды современного российского шоу-бизнеса, как Сергей Лазарев, Иван Дорн, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Егор Крид, Баста, Ани Лорак, Мот и многие другие. В каждом выпуске программы команда из двух знаменитых исполнителей должна подтвердить свой сценический профессионализм, выступив против команды новичков. Десять конкурсантов поют перед жюри, а те должны определить, кто из них действительно занимается вокалом, а кто лишь притворяется певцом. Сложность заключается в том, что звезды не слышат исполнителей, а могут судить об их таланте лишь по поведению на сцене.

TV Show rating

6.0
Rate 13 votes
Muzykalnaya intuiciya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 01. Лазарев, Варнава, Соболев vs Дорн, Шастун, Дорохов
Season 1 Episode 1
27 February 2021
Выпуск 02. Караулова, Решетникова, Утяшева vs Чумаков, Чебатков, Дорохов
Season 1 Episode 2
6 March 2021
Выпуск 03. Баста, Щербаков, Соболев vs Крид, Милохин, Амарян
Season 1 Episode 3
13 March 2021
Выпуск 04. Меладзе, Варнава, Мигель vs Брежнева, Соболев, Кравец
Season 1 Episode 4
20 March 2021
Выпуск 05. Лорак, Позов, Абрамов vs Мот, Миногарова, Дорохов
Season 1 Episode 5
27 March 2021
Выпуск 06. Жуков, Музыченко, Кравченко vs Niletto, Абрамов, Мигель
Season 1 Episode 6
3 April 2021
Выпуск 07. Пелагея, Харламов, Федункив vs Баста, Щербаков, Карибидис
Season 1 Episode 7
10 April 2021
Выпуск 08. Гагарина, Шастун, Шепелев vs Jony, Абрамов, Мягкова
Season 1 Episode 8
17 April 2021
Выпуск 09. Темникова, Галич, Иванов vs Niletto, Сабуров, Макаров
Season 1 Episode 9
24 April 2021
Выпуск 10. Родригез, Попов, Чебатков vs Ревва, Сорокин, Аверин
Season 1 Episode 10
1 May 2021
Выпуск 11. Ёлка, Кравец, Попов vs Iowa, Матвиенко, Иванов
Season 1 Episode 11
8 May 2021
Выпуск 12. Седокова, Федункив, Каграманов vs Чумаков, Шастун, Дорохов
Season 1 Episode 12
15 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more