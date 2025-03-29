Menu
Muzykalnaya intuiciya (2021), season 5
Музыкальная интуиция
16+
Title
Сезон 5
Season premiere
29 March 2025
Production year
2025
Number of episodes
15
Runtime
22 hours 30 minutes
TV Show rating
6.0
Rate
13
votes
Выпуск 47. Джиган, Журавлёв, Щербакова vs Бузова, Мягкова, Аранова
Season 5
Episode 1
29 March 2025
Выпуск 48. Чеботина, Складчикова, Сидоров vs Костюшкин, Джабраилова, Мейханаджян
Season 5
Episode 2
5 April 2025
Выпуск 49. Мусагалиев, Харламов, Дорохов vs Билан, Иванченко, Мигель
Season 5
Episode 3
12 April 2025
Выпуск 50. Чумаков, Косицын, Сидоров vs Амирчик, Шальнов, Моргунова
Season 5
Episode 4
19 April 2025
Выпуск 51. Mona, Пылаева, Вяликова vs Павлиашвили, Андриенко, Скулкина
Season 5
Episode 5
26 April 2025
Выпуск 52. Родригез, Тодоренко, Мазур vs Натан, Муртазаалиев, Чехов
Season 5
Episode 6
3 May 2025
Выпуск 53. Дмитриенко, Сысоева, Покров vs Galibri, Mavik, Щербакова
Season 5
Episode 7
10 May 2025
Выпуск 54. Марвин, Родина, Мейханаджян vs Савичева, Кравец, Каграманов
Season 5
Episode 8
17 May 2025
Выпуск 55. Серёга, Муцениеце, Резник vs Панайотов, Матуа, Моргунова
Season 5
Episode 9
24 May 2025
Выпуск 56. Рыжов, Серов, Астапова vs Лагучев, Андриенко, Шальнов
Season 5
Episode 10
31 May 2025
Выпуск 57. Ковальчук, Стогниенко, Равдин vs Клявер, Мягкова, Юсупова
Season 5
Episode 11
7 June 2025
Выпуск 58. Дубцова, Стогниенко, Журавлёв vs Бьянка, Яровицына, Амарян
Season 5
Episode 12
14 June 2025
Выпуск 59. Ханна, Ющук, Малащенко vs Хабиб, Дедищев, Чебатков
Season 5
Episode 13
21 June 2025
Выпуск 60. Niletto, Светлаков, Малащенко vs Filatov, Karas, Блохина
Season 5
Episode 14
28 June 2025
Выпуск 61. Алсу, Галич, Джабраилов vs Минаева, Косицын, Иванов
Season 5
Episode 15
5 July 2025
