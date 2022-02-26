Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muzykalnaya intuiciya (2021), season 2

Muzykalnaya intuiciya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Muzykalnaya intuiciya Seasons Season 2

Музыкальная интуиция 16+
Title Сезон 2
Season premiere 26 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 16 hours 30 minutes
"Muzykalnaya intuiciya" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» звездное жюри проекта пополняется такими знаменитостями, как Дима Билан, Клава Кока, Тимати, Сергей Жуков, Полина Гагарина, IOWA и Дмитрий Маликов. Среди судей оказывается даже зарубежная звезда Наталия Орейро, прибывшая в Россию специально ради этого смелого эксперимента. Формат программы остается прежним: две звезды оказываются по одну сторону звуконепроницаемого стекла, а десять конкурсантов – по другую. Кто-то из участников действительно любит и умеет петь, а кто-то лишь кривляется, притворяясь артистом на радость публике. Не слыша их голосов, судьи должны отделить зерна от плевел.

TV Show rating

6.0
Rate 13 votes
Muzykalnaya intuiciya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 13. Орейро, Дорохов, Абрамов vs Билан, Кравец, Соболев
Season 2 Episode 1
26 February 2022
Выпуск 14. Тимати, Батрутдинов, Воля vs Кока, Бабич, Шастун
Season 2 Episode 2
5 March 2022
Выпуск 15. Орейро, Кравченко, Абрамов vs Жуков, Мигель, Мягкова
Season 2 Episode 3
12 March 2022
Выпуск 16. Гагарина, Пылаева, Попов vs L'one, Тамби, Сабуров
Season 2 Episode 4
19 March 2022
Выпуск 17. Седокова, Амарян, Матвиенко vs IOWA, Стогниенко, Равдин
Season 2 Episode 5
26 March 2022
Выпуск 18. Музыченко, Макаров, Щербаков vs Маликов, Мигель, Пылаева
Season 2 Episode 6
2 April 2022
Выпуск 19. Савичева, Чебатков, Ахмедова vs Фомин, Яровицына, Бебуришвили
Season 2 Episode 7
9 April 2022
Выпуск 20. Крестовский, Стогниенко, Пылаева vs Дубцова, Позов, Муратов
Season 2 Episode 8
16 April 2022
Выпуск 21. Тимати, Галустян, Карибидис vs Ревва, Соболев, Федункив
Season 2 Episode 9
23 April 2022
Выпуск 22. Валерия, Попов, Лагашкин vs Манижа, Масленников, Муратов
Season 2 Episode 10
30 April 2022
Выпуск 23. Королёва, Дорохов, Муратов vs Нилетто, Соболев, Бородина
Season 2 Episode 11
14 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more