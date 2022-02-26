Во 2 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» звездное жюри проекта пополняется такими знаменитостями, как Дима Билан, Клава Кока, Тимати, Сергей Жуков, Полина Гагарина, IOWA и Дмитрий Маликов. Среди судей оказывается даже зарубежная звезда Наталия Орейро, прибывшая в Россию специально ради этого смелого эксперимента. Формат программы остается прежним: две звезды оказываются по одну сторону звуконепроницаемого стекла, а десять конкурсантов – по другую. Кто-то из участников действительно любит и умеет петь, а кто-то лишь кривляется, притворяясь артистом на радость публике. Не слыша их голосов, судьи должны отделить зерна от плевел.