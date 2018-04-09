В 1 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» после скандального падения одна из величайших участниц знаменитой «Игры», Газ Дигзи, должна возглавить самую слабую команду, которая когда-либо принимала участие в поединках. Газ Дигзи собирается сделать все, что только в ее силах, чтобы проявить себя перед безумным правителем Крайзаром. Газ планирует нанести удар в спину «Лептонам» во время первой игры, где она появляется в качестве капитана аутсайдеров. Однако проявление командной работы шокирует Газ и заставляет изменить мнение о своих новых подопечных. У Эйса и Бэбибола открываются невероятные способности.