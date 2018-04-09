Menu
Ballmastrz: 9009 2018 - 2020 season 1

Ballmastrz: 9009

Ballmastrz: 9009 18+
Season premiere 9 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» после скандального падения одна из величайших участниц знаменитой «Игры», Газ Дигзи, должна возглавить самую слабую команду, которая когда-либо принимала участие в поединках. Газ Дигзи собирается сделать все, что только в ее силах, чтобы проявить себя перед безумным правителем Крайзаром. Газ планирует нанести удар в спину «Лептонам» во время первой игры, где она появляется в качестве капитана аутсайдеров. Однако проявление командной работы шокирует Газ и заставляет изменить мнение о своих новых подопечных. У Эйса и Бэбибола открываются невероятные способности.

6.7
11 votes
6.8 IMDb
"Ballmastrz: 9009" season 1 list of episodes. TV series release schedule
A Shooting Star Named Gaz Digzy Falls Fast and Hard
Season 1 Episode 1
9 April 2018
With the Burning Spirit of Teamwork in Her Heart
Season 1 Episode 2
9 April 2018
Very Special Balls
Season 1 Episode 3
16 April 2018
To Catch a Princess
Season 1 Episode 4
16 April 2018
Breathe Deep to Win! Teamwork Cuts Through the Foul Odor of Obsession!
Season 1 Episode 5
23 April 2018
Honor! Money! Swords! Dongs! Ultimate Gaz Boom Boom Rookie Card Battle Begin! Fight!
Season 1 Episode 6
23 April 2018
Leather Passions! 2 Hearts, 2 Wheelz, Infinite Roadz. Ride Now!
Season 1 Episode 7
30 April 2018
Hunger Cramps on the Playing Field of Friendship
Season 1 Episode 8
30 April 2018
Chaste Wing of the Cold Turkey vs Flaming Fist of Indulgence!
Season 1 Episode 9
7 May 2018
Strength Through Song; Brotherhood Through Blood; Redemption Through Rage. Sing, Fallen Angel!
Season 1 Episode 10
7 May 2018
