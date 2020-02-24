Menu
Ballmastrz: 9009 2018 - 2020, season 2

Ballmastrz: 9009 season 2 poster
Ballmastrz: 9009 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Ballmastrz: 9009" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» Эйс находится в глубочайшей депрессии, потому что у него нет семьи и близких людей, с которыми он мог бы поделиться своей любовью к игре и успехами на поле боя. Бэбибол и Газ спешат на помощь. Когда Газ заражается венерическим заболеванием прямо перед ответственным выступлением в ток-шоу, команда собирается прийти на помощь своему тренеру и как можно скорее отыскать лекарство. Препарат должен оказать максимально быстрое воздействие на организм Газа. С Бэбиболом происходят удивительные перемены, которые просто не могли остаться незамеченными.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
"Ballmastrz: 9009" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Infinite Hugs: Cold Embrace of the Bloodless Progenitors!
Season 2 Episode 1
24 February 2020
Shameful Disease of Yackety Yack! Don't Talk Back! Be Silenced Forever!
Season 2 Episode 2
24 February 2020
Big Boy Body, Big Boy Heart! Can You Endure the Pain of Love? Babyball, Discover It Now!
Season 2 Episode 3
2 March 2020
Children of the Night Serenade Wet Nurse of Reprisal; Scream, Bloodsucker, Scream!
Season 2 Episode 4
2 March 2020
When You Wish Upon a Spore
Season 2 Episode 5
9 March 2020
Can't Stand the Heat? Ultimate Kitchen Technique! Finish Them, Warrior Bard!!
Season 2 Episode 6
9 March 2020
Defective Affection?! Dodge the Wayward Strikes of Cupid's Calamitous Quiver!
Season 2 Episode 7
16 March 2020
Dance Dance Convolution?! Egos Warped by the Hair Gel of Hubris! Atonement, Now!!
Season 2 Episode 8
16 March 2020
Don't Let a Big Head Give You the Championship Blues! You Can Do It, Leptons! Try Your Best to Win...Right Now!
Season 2 Episode 9
23 March 2020
Onward, True Blue Friends Win Eternal; Paladin of the Heavens, Start Today!
Season 2 Episode 10
23 March 2020
