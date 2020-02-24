Во 2 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» Эйс находится в глубочайшей депрессии, потому что у него нет семьи и близких людей, с которыми он мог бы поделиться своей любовью к игре и успехами на поле боя. Бэбибол и Газ спешат на помощь. Когда Газ заражается венерическим заболеванием прямо перед ответственным выступлением в ток-шоу, команда собирается прийти на помощь своему тренеру и как можно скорее отыскать лекарство. Препарат должен оказать максимально быстрое воздействие на организм Газа. С Бэбиболом происходят удивительные перемены, которые просто не могли остаться незамеченными.