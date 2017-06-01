Menu
Missions season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Missions Seasons Season 1

Missions 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 20 minutes
"Missions" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Миссии» научно-исследовательская экспедиция европейских космонавтов на Марс неожиданно для них самих превратилась в спасательную операцию. Лучшие специалисты долгое время готовились к легендарному событию — полету на Красную планету. В их числе — психолог Жанна Ренуар, которая наблюдает за душевным состоянием членов команды на борту космического лайнера. Все меняется, когда спонсор полета сообщает им, что много лет назад астронавты из Америки уже побывали на Марса, но без вести исчезли на его поверхности. Главная задача команды Ренуар — найти следы своих коллег. 

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Missions" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Ulysse
Season 1 Episode 1
1 June 2017
Mars
Season 1 Episode 2
1 June 2017
Survivant
Season 1 Episode 3
8 June 2017
Pierre
Season 1 Episode 4
8 June 2017
Alliance
Season 1 Episode 5
15 June 2017
Irène
Season 1 Episode 6
15 June 2017
Faute
Season 1 Episode 7
22 June 2017
Phénix
Season 1 Episode 8
22 June 2017
Volodia
Season 1 Episode 9
29 June 2017
Orage
Season 1 Episode 10
29 June 2017
