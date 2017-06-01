В 1 сезоне сериала «Миссии» научно-исследовательская экспедиция европейских космонавтов на Марс неожиданно для них самих превратилась в спасательную операцию. Лучшие специалисты долгое время готовились к легендарному событию — полету на Красную планету. В их числе — психолог Жанна Ренуар, которая наблюдает за душевным состоянием членов команды на борту космического лайнера. Все меняется, когда спонсор полета сообщает им, что много лет назад астронавты из Америки уже побывали на Марса, но без вести исчезли на его поверхности. Главная задача команды Ренуар — найти следы своих коллег.