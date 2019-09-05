Menu
Missions season 2 watch online

Missions season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Missions Seasons Season 2

Missions 18+
Original title Season 2
Title Серия 2
Season premiere 5 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 20 minutes
"Missions" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Миссии» пять лет спустя и, по всей видимости, далеко от Красной планеты, Жанна пытается связаться с выжившим во время спасательной операции Саймоном. В Космическом центре Мейера сотрудники занимаются организацией следующего полета на Марс и подготовкой новых членов экипажа. Миссия начинается. В то время, как космический корабль приближается к Красной планете, у Алессандры появляются очередные видения. Жанна сталкивается с последствиями гибели Атара. Она имеет дело с загадочным мужчиной, который, кажется, отлично ее знает. Психологу предстоит разобраться в происходящем.

"Missions" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Aube
Season 2 Episode 1
5 September 2019
Retours
Season 2 Episode 2
5 September 2019
Evolution
Season 2 Episode 3
12 September 2019
Passage
Season 2 Episode 4
12 September 2019
Répliques
Season 2 Episode 5
19 September 2019
Alice
Season 2 Episode 6
19 September 2019
Furie
Season 2 Episode 7
26 September 2019
Autres
Season 2 Episode 8
26 September 2019
Architectes
Season 2 Episode 9
3 October 2019
Singularité
Season 2 Episode 10
3 October 2019
