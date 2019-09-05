Во 2 сезоне сериала «Миссии» пять лет спустя и, по всей видимости, далеко от Красной планеты, Жанна пытается связаться с выжившим во время спасательной операции Саймоном. В Космическом центре Мейера сотрудники занимаются организацией следующего полета на Марс и подготовкой новых членов экипажа. Миссия начинается. В то время, как космический корабль приближается к Красной планете, у Алессандры появляются очередные видения. Жанна сталкивается с последствиями гибели Атара. Она имеет дело с загадочным мужчиной, который, кажется, отлично ее знает. Психологу предстоит разобраться в происходящем.