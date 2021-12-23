В 3 сезоне сериала «Миссии» Сэм возвращается с Красной планеты в гордом одиночестве и обнаруживает, что планета Земля изменилась по сравнению с той, которую он покинул. Даже то ограниченное количество полученной информации, которой он мог бы поделиться с другими людьми, кажется полнейшим безумием. Провокационная встреча пробуждает болезненные воспоминания Питера, который пытается контролировать Сэма, но в их жизни вмешивается сама судьба. Жанна терзается недоверием ко всему происходящему. Питер делится своей теорией о том, что происходит, пытаясь объяснить ее тревожное состояние.