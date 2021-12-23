Menu
Missions season 3 watch online

Missions season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Missions Seasons Season 3

Missions 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 20 minutes
"Missions" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Миссии» Сэм возвращается с Красной планеты в гордом одиночестве и обнаруживает, что планета Земля изменилась по сравнению с той, которую он покинул. Даже то ограниченное количество полученной информации, которой он мог бы поделиться с другими людьми, кажется полнейшим безумием. Провокационная встреча пробуждает болезненные воспоминания Питера, который пытается контролировать Сэма, но в их жизни вмешивается сама судьба. Жанна терзается недоверием ко всему происходящему. Питер делится своей теорией о том, что происходит, пытаясь объяснить ее тревожное состояние.

"Missions" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Le rasoir d'Ockham
Season 3 Episode 1
23 December 2021
La clé
Season 3 Episode 2
23 December 2021
Les mains vides
Season 3 Episode 3
23 December 2021
Le sanctuaire
Season 3 Episode 4
23 December 2021
Théogonie
Season 3 Episode 5
23 December 2021
Une Séparation
Season 3 Episode 6
23 December 2021
Le Sanctuaire
Season 3 Episode 7
23 December 2021
Le Cercle
Season 3 Episode 8
23 December 2021
Mémoires du Futur
Season 3 Episode 9
23 December 2021
Théogonie
Season 3 Episode 10
23 December 2021
