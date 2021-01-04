В 4 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Нора убеждена, что ее посетил призрак убитой женщины. Она заставляет Фрэнки и Труди обыскать дом, и это приводит к шокирующему открытию. После того как Фрэнки становится свидетелем убийства мужчины, поиски подозреваемой подруги приводят ее в подпольное кабаре. Там Фрэнки ожидает множество неожиданностей. Когда Труди обнаруживает, что вода в ее новом доме отравлена, она собирается установить источник загрязнения. В этом ей окажет содействие Леди Джастис. Мэри расследует дело, связанное с танцевальной группой Риты Харт. Возможно, именно они стали разносчиками испанского гриппа.