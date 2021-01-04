Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Frankie Drake Mysteries 2017 - 2021, season 4

Frankie Drake Mysteries season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Frankie Drake Mysteries Seasons Season 4

Frankie Drake Mysteries 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Frankie Drake Mysteries" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Нора убеждена, что ее посетил призрак убитой женщины. Она заставляет Фрэнки и Труди обыскать дом, и это приводит к шокирующему открытию. После того как Фрэнки становится свидетелем убийства мужчины, поиски подозреваемой подруги приводят ее в подпольное кабаре. Там Фрэнки ожидает множество неожиданностей. Когда Труди обнаруживает, что вода в ее новом доме отравлена, она собирается установить источник загрязнения. В этом ей окажет содействие Леди Джастис. Мэри расследует дело, связанное с танцевальной группой Риты Харт. Возможно, именно они стали разносчиками испанского гриппа.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
"Frankie Drake Mysteries" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Scavenger Hunt
Season 4 Episode 1
4 January 2021
Prince in Exile
Season 4 Episode 2
11 January 2021
The Girls Can't Help It
Season 4 Episode 3
18 January 2021
A Most Foiled Assault
Season 4 Episode 4
25 January 2021
Ghost in the Machine
Season 4 Episode 5
1 February 2021
The Guilty Party
Season 4 Episode 6
8 February 2021
Life is a Cabaret
Season 4 Episode 7
15 February 2021
Sweet Justice
Season 4 Episode 8
22 February 2021
Showstoppers
Season 4 Episode 9
1 March 2021
A Family Affair
Season 4 Episode 10
8 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more