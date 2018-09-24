Во 2 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Фрэнки отправляется в Королевский музей Онтарио со своей матерью. Неправильный адрес приводит к загадке, которую Фло и Мэри должны разгадать. Затем детективы принимаются за расследование неудачного похищения в Пале-Рояль. Они выясняют, что жертва тяжело больна. Мэри принимает участие в радиоспектакле. Вскоре она понимает, что пьеса является прикрытием для ограбления. Ей необходимо придумать способ сообщить об этом Фрэнки. В приюте для чернокожих девочек кто-то украл все деньги, собранные пожертвованиями. Борец за гражданские права Маркус Гарви хочет поймать грабителя.