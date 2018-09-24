Menu
Frankie Drake Mysteries 2017 - 2021 season 2

Frankie Drake Mysteries season 2 poster
Season premiere 24 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Frankie Drake Mysteries" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Фрэнки отправляется в Королевский музей Онтарио со своей матерью. Неправильный адрес приводит к загадке, которую Фло и Мэри должны разгадать. Затем детективы принимаются за расследование неудачного похищения в Пале-Рояль. Они выясняют, что жертва тяжело больна. Мэри принимает участие в радиоспектакле. Вскоре она понимает, что пьеса является прикрытием для ограбления. Ей необходимо придумать способ сообщить об этом Фрэнки. В приюте для чернокожих девочек кто-то украл все деньги, собранные пожертвованиями. Борец за гражданские права Маркус Гарви хочет поймать грабителя.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
The Old Switcheroo
Season 2 Episode 1
24 September 2018
Last Dance
Season 2 Episode 2
1 October 2018
Radio Daze
Season 2 Episode 3
8 October 2018
Emancipation Day
Season 2 Episode 4
15 October 2018
Dressed to Kill
Season 2 Episode 5
22 October 2018
Extra Innings
Season 2 Episode 6
29 October 2018
50 Shades of Greyson
Season 2 Episode 7
5 November 2018
Diamonds are a Gal's Best Friend
Season 2 Episode 8
12 November 2018
Dealer's Choice
Season 2 Episode 9
19 November 2018
Now You See Her
Season 2 Episode 10
26 November 2018
