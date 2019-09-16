Menu
Frankie Drake Mysteries 2017 - 2021 season 3

Season premiere 16 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Frankie Drake Mysteries" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк», после того как ее друг пропал без вести в Лондоне, Фрэнки предстоит установить сотрудничество с Агатой Кристи, чтобы раскрыть причину его загадочного исчезновения. Фрэнки изображает боксера, работая под прикрытием в рамках операции по поимке коррумпированного сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, который называет себя сводным братом Фрэнки, появляется в ее детективном агентстве и просит помочь его другу. Мужчину посадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Фрэнки шокирована просьбой, но не в силах отказаться.

6.7
6.8 IMDb
No Friends Like Old Friends
Season 3 Episode 1
16 September 2019
Counterpunch
Season 3 Episode 2
23 September 2019
School Ties…School Lies
Season 3 Episode 3
30 September 2019
A Brother in Arms
Season 3 Episode 4
7 October 2019
Things Better Left Dead
Season 3 Episode 5
14 October 2019
Life on the Line
Season 3 Episode 6
28 October 2019
Out on a Limb
Season 3 Episode 7
4 November 2019
Ward of the Roses
Season 3 Episode 8
11 November 2019
A History of Violins
Season 3 Episode 9
25 November 2019
A Sunshine State of Mind
Season 3 Episode 10
2 December 2019
