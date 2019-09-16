В 3 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк», после того как ее друг пропал без вести в Лондоне, Фрэнки предстоит установить сотрудничество с Агатой Кристи, чтобы раскрыть причину его загадочного исчезновения. Фрэнки изображает боксера, работая под прикрытием в рамках операции по поимке коррумпированного сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, который называет себя сводным братом Фрэнки, появляется в ее детективном агентстве и просит помочь его другу. Мужчину посадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Фрэнки шокирована просьбой, но не в силах отказаться.