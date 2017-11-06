В 1 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» события разворачиваются в Торонто в 1920-х годах. Очаровательная Фрэнки Дрейк вместе со своей помощницей Труди открывает первое в городе детективное агентство, которым будет руководить женщина. Спустя некоторое время Фрэнки Дрейк сама оказывается подозреваемой в краже драгоценностей. Затем Фрэнки и Труди нанимает владелец фабрики, который хочет искоренить работающих на него коммунистов. Однако вскоре женщины выясняют, что дело обстоит совсем не так, как кажется. А когда в багаже ​​молодого человека находят тело, расследование приводит Фрэнки и Труди в высшее общество.