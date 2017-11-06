Menu
Frankie Drake Mysteries 2017 - 2021 season 1

Frankie Drake Mysteries season 1 poster
Frankie Drake Mysteries 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Frankie Drake Mysteries" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» события разворачиваются в Торонто в 1920-х годах. Очаровательная Фрэнки Дрейк вместе со своей помощницей Труди открывает первое в городе детективное агентство, которым будет руководить женщина. Спустя некоторое время Фрэнки Дрейк сама оказывается подозреваемой в краже драгоценностей. Затем Фрэнки и Труди нанимает владелец фабрики, который хочет искоренить работающих на него коммунистов. Однако вскоре женщины выясняют, что дело обстоит совсем не так, как кажется. А когда в багаже ​​молодого человека находят тело, расследование приводит Фрэнки и Труди в высшее общество.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
"Frankie Drake Mysteries" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Mother of Pearl
Season 1 Episode 1
6 November 2017
Ladies in Red
Season 1 Episode 2
13 November 2017
Summer in the City
Season 1 Episode 3
20 November 2017
Healing Hands
Season 1 Episode 4
27 November 2017
Out of Focus
Season 1 Episode 5
4 December 2017
Whisper Sisters
Season 1 Episode 6
11 December 2017
Ties That Bind
Season 1 Episode 7
8 January 2018
The Pilot
Season 1 Episode 8
15 January 2018
Ghosts
Season 1 Episode 9
22 January 2018
Anastasia
Season 1 Episode 10
29 January 2018
Once Burnt Twice Spied
Season 1 Episode 11
5 February 2018
TV series release schedule
