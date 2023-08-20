В 4-м сезоне сериала «Черный пес» таинственная гибель работника фармацевтической компании Матвея, брата Оли Смирновой, заставляет ее начать собственное расследование. В связи с тем, что Истомин и Шеин мешают ей, Ольга покидает СИБ. Она рассчитывает на содействие Рубцова. Тот разошелся с супругой и находится не в лучшей форме. Он устроился охранником в ночное заведение. После того как Ольга рассказывает о случившемся, Рубцов решает помочь ей попасть в офис компании и выкрасть документы. Ольга полагает, что к гибели ее брата имеет какое-то отношение медицинский препарат, который недавно появился на рынке.