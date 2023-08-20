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Chernyy pes season 4 watch online

Chernyy pes season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Chernyy pes Seasons Season 4
Черный пес 12+
Title Сезон 4
Season premiere 20 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Chernyy pes" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Черный пес» таинственная гибель работника фармацевтической компании Матвея, брата Оли Смирновой, заставляет ее начать собственное расследование. В связи с тем, что Истомин и Шеин мешают ей, Ольга покидает СИБ. Она рассчитывает на содействие Рубцова. Тот разошелся с супругой и находится не в лучшей форме. Он устроился охранником в ночное заведение. После того как Ольга рассказывает о случившемся, Рубцов решает помочь ей попасть в офис компании и выкрасть документы. Ольга полагает, что к гибели ее брата имеет какое-то отношение медицинский препарат, который недавно появился на рынке.

Series rating

6.6
Rate 16 votes
5.8 IMDb

"Chernyy pes" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 4 Episode 1
20 August 2023
Серия 2
Season 4 Episode 2
20 August 2023
Серия 3
Season 4 Episode 3
20 August 2023
Серия 4
Season 4 Episode 4
20 August 2023
Серия 1
Season 4 Episode 5
20 August 2023
Серия 2
Season 4 Episode 6
20 August 2023
Серия 3
Season 4 Episode 7
20 August 2023
Серия 4
Season 4 Episode 8
20 August 2023
TV series release schedule
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