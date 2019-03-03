В 1 сезоне сериала «Черный пес» в Сирии действует опасная международная банда, продающая террористам оружие и боеприпасы, возглавляемая неким Грэгом Бриннером. Ситуацию осложняет то, что именно в это время в стране разворачивается опасный для всех соседей военный конфликт. Поэтому группировку нужно срочно остановить. С этой целью Россия направляет в Сирию спецотряд под руководством майора Андрея Рубцова. Вот только в рядах солдат оказывается «крыса». Кто-то сливает информацию Бриннеру, и весь отряд погибает. Остается лишь сам Рубцов, но он подозрительным образом теряет память о последних днях.

