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Chernyy pes season 1 watch online

Chernyy pes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chernyy pes Seasons Season 1
Черный пес 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Chernyy pes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черный пес» в Сирии действует опасная международная банда, продающая террористам оружие и боеприпасы, возглавляемая неким Грэгом Бриннером. Ситуацию осложняет то, что именно в это время в стране разворачивается опасный для всех соседей военный конфликт. Поэтому группировку нужно срочно остановить. С этой целью Россия направляет в Сирию спецотряд под руководством майора Андрея Рубцова. Вот только в рядах солдат оказывается «крыса». Кто-то сливает информацию Бриннеру, и весь отряд погибает. Остается лишь сам Рубцов, но он подозрительным образом теряет память о последних днях.
 

Series rating

6.6
Rate 16 votes
5.8 IMDb

"Chernyy pes" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 March 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 March 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 March 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 March 2019
TV series release schedule
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