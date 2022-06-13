Во 2 сезоне сериала «Черный пес» бывший спецназовец Андрей Рубцов учится жить «на гражданке». Он оставил спецоперации и горячие точки за спиной и счастлив со своей супругой Мариной, работая водителем в ее логистической фирме. Однако неприятности находят его сами, несмотря на мирную и тихую жизнь. Командир отряда Устинович отправляется на операцию по задержанию нечистого на руку бизнесмена, однако попадает под огонь собственных подчиненных. Когда Миронов и Латышева находят раненого командира и спрашивают, кто в него стрелял, мужчина оказывается в силах лишь написать на листке два слова – «Черный пес». Подозрение падает на Рубцова.