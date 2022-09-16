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Chernyy pes season 3 watch online

Chernyy pes season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Chernyy pes Seasons Season 3
Черный пес 12+
Title Сезон 3
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Chernyy pes" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Черный пес» Андрей Рубцов и его супруга Марина вновь оказываются в эпицентре опасных международных событий. Спецназовца Сергея Полторанина отправляют в тюрьму за убийство своей невесты – служащей крупного банка. Но мужчина клянется, что он непричастен к трагедии. Он сбегает из-под стражи и похищает Марину, чтобы привлечь к себе внимание Рубцова. Полторанин обещает вернуть женщину в целости и сохранности, если ее муж отыщет настоящего убийцу и очистит его имя. Андрей берется за задание и выходит на след экономического заговора и на загадочного хакера Жнеца, стремящегося «уронить» банковскую систему страны. 

Series rating

6.6
Rate 16 votes
5.8 IMDb

"Chernyy pes" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 3 Episode 1
16 September 2022
Серия 2
Season 3 Episode 2
16 September 2022
Серия 3
Season 3 Episode 3
16 September 2022
Серия 4
Season 3 Episode 4
16 September 2022
TV series release schedule
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