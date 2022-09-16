В 3 сезоне сериала «Черный пес» Андрей Рубцов и его супруга Марина вновь оказываются в эпицентре опасных международных событий. Спецназовца Сергея Полторанина отправляют в тюрьму за убийство своей невесты – служащей крупного банка. Но мужчина клянется, что он непричастен к трагедии. Он сбегает из-под стражи и похищает Марину, чтобы привлечь к себе внимание Рубцова. Полторанин обещает вернуть женщину в целости и сохранности, если ее муж отыщет настоящего убийцу и очистит его имя. Андрей берется за задание и выходит на след экономического заговора и на загадочного хакера Жнеца, стремящегося «уронить» банковскую систему страны.