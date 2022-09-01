Menu
Prostokvashino season 4 watch online

Prostokvashino season 4 poster
Простоквашино 0+
Title Сезон 4
Season premiere 1 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 48 minutes
"Prostokvashino" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Простоквашино» приключения жителей небезызвестной деревеньки продолжаются. Там по-прежнему царит тишь да гладь. Кот Матроскин пьет молоко, иногда подтрунивает свою любимую корову Муку и периодически ворчит на Шарика, который стал заядлым интернет-пользователем. В Сети Шарик публикует карточки, которые делает на своей фотоохоте. Дядя Федор не забывает о друзьях и исправно приезжает из города, чтобы проведать их. Все меняется, когда в тихую размеренную жизнь героев вмешивается одна весьма своеобразная девчонка. Ее имя — Вера Павловна, и она является сестрой Дяди Федора.

Series rating

0.0
4.8 IMDb
"Prostokvashino" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Почтальон Шарик
Season 4 Episode 1
1 September 2022
Кусь
Season 4 Episode 2
1 September 2022
Неспящие в Простоквашино
Season 4 Episode 3
14 October 2022
День клада
Season 4 Episode 4
4 November 2022
Матроскин в сахаре
Season 4 Episode 5
4 November 2022
Картонная любовь
Season 4 Episode 6
2 December 2022
Матроскошарик
Season 4 Episode 7
2 December 2022
Одни дома
Season 4 Episode 8
20 December 2022
