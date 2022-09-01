В 4 сезоне сериала «Простоквашино» приключения жителей небезызвестной деревеньки продолжаются. Там по-прежнему царит тишь да гладь. Кот Матроскин пьет молоко, иногда подтрунивает свою любимую корову Муку и периодически ворчит на Шарика, который стал заядлым интернет-пользователем. В Сети Шарик публикует карточки, которые делает на своей фотоохоте. Дядя Федор не забывает о друзьях и исправно приезжает из города, чтобы проведать их. Все меняется, когда в тихую размеренную жизнь героев вмешивается одна весьма своеобразная девчонка. Ее имя — Вера Павловна, и она является сестрой Дяди Федора.