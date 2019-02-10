Menu
Простоквашино 0+
Title Сезон 3
Season premiere 10 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 29
Runtime 2 hours 54 minutes
В 3 сезоне сериала «Простоквашино» талантливый фотохудожник Шарик решает заснять из своего фоторужья полнолуние над селом. Из-за ночной фотосессии он не может проснуться целый день. Раздосадованный Матроскин называет пса балбесом. Вот только это слово случайно запоминает Галчонок и начинает применять его где надо и не надо. Теперь все простоквашинские домочадцы пытаются отучить птичку ругаться. Тем временем дядя Федор разбирает свои старые игрушки. Среди них обнаруживается радионяня, которая может послужить в хозяйстве неожиданным способом. Шарик и Матроскин в очередной раз ссорятся.

4.6
Rate 15 votes
4.7 IMDb

Вишнёвая феерия
Season 1 Episode 11
10 February 2019
Обидное слово
Season 3 Episode 1
1 September 2021
Радио Дядя
Season 3 Episode 2
1 September 2021
Геймер
Season 3 Episode 3
1 September 2021
Интересная профессия
Season 3 Episode 4
1 October 2021
Новый босс
Season 3 Episode 5
1 October 2021
Шар для Шарика
Season 3 Episode 6
31 October 2021
Рыцарь
Season 3 Episode 7
31 October 2021
Вампиры в Простоквашино
Season 3 Episode 8
31 October 2021
Сюрприз
Season 3 Episode 9
18 November 2021
Кулинарная битва
Season 3 Episode 10
25 November 2021
Хобби
Season 3 Episode 11
3 December 2021
Икота
Season 3 Episode 12
10 December 2021
Шоколадное безумие
Season 3 Episode 13
17 December 2021
Едем в город. Часть 1
Season 3 Episode 14
20 December 2021
Музыкальная уборка
Season 3 Episode 15
31 December 2021
Дискотека века
Season 3 Episode 16
4 January 2022
Сила рекламы
Season 3 Episode 17
4 January 2022
Едем в город. Часть 2
Season 3 Episode 18
4 January 2022
Последний писк
Season 3 Episode 19
25 February 2022
Почтовредитель.
Season 3 Episode 20
1 April 2022
Шарик ловит хайп
Season 3 Episode 21
1 April 2022
Переводчик
Season 3 Episode 22
1 April 2022
Домовой
Season 3 Episode 23
18 April 2022
Неудобный гость
Season 3 Episode 24
11 July 2022
Ужасная тренировка
Season 3 Episode 25
11 July 2022
Овощной великан
Season 3 Episode 26
20 August 2022
Суперцветик
Season 3 Episode 27
20 August 2022
Золотая карта
Season 3 Episode 28
25 August 2022
