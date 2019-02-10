В 3 сезоне сериала «Простоквашино» талантливый фотохудожник Шарик решает заснять из своего фоторужья полнолуние над селом. Из-за ночной фотосессии он не может проснуться целый день. Раздосадованный Матроскин называет пса балбесом. Вот только это слово случайно запоминает Галчонок и начинает применять его где надо и не надо. Теперь все простоквашинские домочадцы пытаются отучить птичку ругаться. Тем временем дядя Федор разбирает свои старые игрушки. Среди них обнаруживается радионяня, которая может послужить в хозяйстве неожиданным способом. Шарик и Матроскин в очередной раз ссорятся.