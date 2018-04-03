Menu
Prostokvashino season 1 watch online

Prostokvashino season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prostokvashino Seasons Season 1
Простоквашино 0+
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 29
Runtime 2 hours 54 minutes
"Prostokvashino" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Простоквашино» действие происходит в известной деревеньке, где ничего никогда не меняется. Кот Матроскин наслаждается молоком, которым его щедро снабжается любимая корова Мурка. Шарик освоил Интернет, куда выкладывает снимки, полученные после фотоохоты. А их городской друг Дядя Федор при первой возможности прибывает в гости к своим друзьям. Когда главным героям уже стало казаться, что так будет продолжаться вечно, все неожиданно меняется. Это происходит с появлением одной маленькой девочки, которая является сестренкой Дяди Федора. И имя ее — Вера Павловна.

Series rating

4.6
Rate 15 votes
4.7 IMDb

"Prostokvashino" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Возвращение в Простоквашино. Часть 1
Season 1 Episode 1
3 April 2018
Возвращение в Простоквашино. Часть 2
Season 1 Episode 2
4 May 2018
Сезон дождей
Season 1 Episode 3
6 June 2018
Диета Матроскина
Season 1 Episode 4
10 July 2018
Шарик хочет телефон
Season 1 Episode 5
10 August 2018
Чудовище из Простоквашино
Season 1 Episode 6
10 September 2018
Ген героя
Season 1 Episode 7
10 October 2018
Ненастоящий детектив
Season 1 Episode 8
10 November 2018
Мама и Тама
Season 1 Episode 9
10 December 2018
Как бы не было зимы
Season 1 Episode 10
25 December 2018
Неудобные соседи
Season 1 Episode 12
10 March 2019
Магазин на лежанке
Season 1 Episode 13
10 April 2019
Доброе молоко
Season 1 Episode 14
3 May 2019
Гипноз
Season 1 Episode 15
27 May 2019
Мамонт из Простоквашино
Season 1 Episode 16
18 June 2019
Матроскин блюз
Season 1 Episode 17
6 July 2019
Бродячие термиты
Season 1 Episode 18
5 August 2019
Анфиса
Season 1 Episode 19
22 August 2019
Маргарита Мегеровна
Season 1 Episode 20
24 September 2019
Тайна фиолетового пятна
Season 1 Episode 21
13 October 2019
Будьте здоровы!
Season 1 Episode 22
8 November 2022
Счастливый рубль
Season 1 Episode 23
8 December 2019
Комета
Season 1 Episode 24
19 December 2019
Корпоратив
Season 1 Episode 25
31 December 2019
Исчезновение коров
Season 1 Episode 26
24 January 2020
Масленица
Season 1 Episode 27
18 February 2020
Подмена
Season 1 Episode 28
20 March 2020
Лесной дух
Season 1 Episode 29
17 May 2020
Доить или не доить
Season 1 Episode 30
24 May 2020
