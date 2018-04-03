В 1 сезоне сериала «Простоквашино» действие происходит в известной деревеньке, где ничего никогда не меняется. Кот Матроскин наслаждается молоком, которым его щедро снабжается любимая корова Мурка. Шарик освоил Интернет, куда выкладывает снимки, полученные после фотоохоты. А их городской друг Дядя Федор при первой возможности прибывает в гости к своим друзьям. Когда главным героям уже стало казаться, что так будет продолжаться вечно, все неожиданно меняется. Это происходит с появлением одной маленькой девочки, которая является сестренкой Дяди Федора. И имя ее — Вера Павловна.