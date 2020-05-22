Во 2 сезоне сериала «Простоквашино» кот Матроскин случайно использует шампунь Маргариты Егоровны и становится блондином. В школе Дяди Федора объявляют о предстоящей олимпиаде по физкультуре. Все жители Простоквашина начинают усиленно налегать на спорт, но вскоре выясняется, что олимпиада будет письменной. Тем временем Тама-Тама случайно превращает велосипед Печкина в мотоцикл. Теперь усатый почтальон рассекает по селу на большой скорости, что совсем не нравится Маргарите Егоровне. А кот Матроскин мечтает отправить своих коров на луга за рекой, но не может уговорить их преодолеть мост.