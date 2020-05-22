Menu
Prostokvashino season 2 watch online

Prostokvashino season 2 poster
Prostokvashino Season 2
Простоквашино 0+
Title Сезон 2
Season premiere 22 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 22
Runtime 2 hours 12 minutes
"Prostokvashino" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Простоквашино» кот Матроскин случайно использует шампунь Маргариты Егоровны и становится блондином. В школе Дяди Федора объявляют о предстоящей олимпиаде по физкультуре. Все жители Простоквашина начинают усиленно налегать на спорт, но вскоре выясняется, что олимпиада будет письменной. Тем временем Тама-Тама случайно превращает велосипед Печкина в мотоцикл. Теперь усатый почтальон рассекает по селу на большой скорости, что совсем не нравится Маргарите Егоровне. А кот Матроскин мечтает отправить своих коров на луга за рекой, но не может уговорить их преодолеть мост.

Series rating

4.6
Rate 15 votes
4.7 IMDb

"Prostokvashino" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Банный день
Season 2 Episode 1
22 May 2020
Распорядок дня
Season 2 Episode 2
10 June 2020
Мотопочтальон
Season 2 Episode 3
8 July 2020
Древесный мститель
Season 2 Episode 4
5 September 2020
Древесный мститель
Season 2 Episode 5
5 September 2020
Сыр
Season 2 Episode 6
10 October 2020
Перепись населения
Season 2 Episode 7
30 October 2020
Хейтер
Season 2 Episode 8
7 November 2020
Папа, не горюй!
Season 2 Episode 9
5 December 2020
Снежный лабиринт
Season 2 Episode 10
19 December 2020
Бобровый мех
Season 2 Episode 11
27 December 2020
Недолётные птицы
Season 2 Episode 12
27 January 2021
Как вырастить гения
Season 2 Episode 13
6 February 2021
Блинный день
Season 2 Episode 14
27 February 2021
Экспедиция
Season 2 Episode 15
6 March 2021
Рыбалка
Season 2 Episode 16
27 March 2021
Ночные Гости
Season 2 Episode 17
28 March 2021
Когда маме не поётся
Season 2 Episode 18
24 April 2021
Свидание
Season 2 Episode 19
1 May 2021
Тайна старой таблички
Season 2 Episode 20
9 May 2021
Поход
Season 2 Episode 21
22 May 2021
Сыворотка правды
Season 2 Episode 22
19 June 2021
