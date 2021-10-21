В 9 сезоне сериала «Черный список» события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин Реддингтон. Оперативная группа распалась, а местонахождение Рэда неизвестно. Однако после того, как одного из членов команды ранили при исполнении служебных обязанностей, они снова объединяются, чтобы разрушить глобальный заговор. Им приходится вступить в схватку с загадочной пиратской организацией. Кроме того, герои будут расследовать новое дело, связанное с похищенными артефактами, благодаря которому Рэд воссоединится с бывшим представителем Черного списка. Араму предстоит принять непростое решение.