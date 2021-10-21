Menu
The Blacklist 2013 - 2023 season 9

The Blacklist season 9 poster
The Blacklist 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 21 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Blacklist" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Черный список» события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин Реддингтон. Оперативная группа распалась, а местонахождение Рэда неизвестно. Однако после того, как одного из членов команды ранили при исполнении служебных обязанностей, они снова объединяются, чтобы разрушить глобальный заговор. Им приходится вступить в схватку с загадочной пиратской организацией. Кроме того, герои будут расследовать новое дело, связанное с похищенными артефактами, благодаря которому Рэд воссоединится с бывшим представителем Черного списка. Араму предстоит принять непростое решение.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"The Blacklist" season 9 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Skinner
Season 9 Episode 1
21 October 2021
The Skinner: Conclusion
Season 9 Episode 2
28 October 2021
The Spk
Season 9 Episode 3
4 November 2021
The Avenging Angel
Season 9 Episode 4
11 November 2021
Benjamin T. Okara
Season 9 Episode 5
18 November 2021
Dr. Roberta Sand, Ph.D.
Season 9 Episode 6
9 December 2021
Between Sleep and Awake
Season 9 Episode 7
6 January 2022
Dr. Razmik Maier
Season 9 Episode 8
13 January 2022
Boukman Baptiste
Season 9 Episode 9
20 January 2022
Arcane Wireless
Season 9 Episode 10
25 February 2022
The Conglomerate
Season 9 Episode 11
4 March 2022
The Chairman
Season 9 Episode 12
18 March 2022
Genuine Models, Inc.
Season 9 Episode 13
25 March 2022
Eva Mason
Season 9 Episode 14
1 April 2022
Andrew Kennison
Season 9 Episode 15
8 April 2022
Helen Maghi
Season 9 Episode 16
15 April 2022
El Conejo
Season 9 Episode 17
22 April 2022
Laszlo Jankowics
Season 9 Episode 18
29 April 2022
The Bear Mask
Season 9 Episode 19
6 May 2022
Caelum Bank
Season 9 Episode 20
13 May 2022
Marvin Gerard. Pt.1
Season 9 Episode 21
20 May 2022
Marvin Gerard. Pt.2
Season 9 Episode 22
27 May 2022
