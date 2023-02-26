Menu
The Blacklist 2013 - 2023, season 10

The Blacklist season 10 poster
The Blacklist 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 26 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Blacklist" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Черный список» история бывшего правительственного агента, который стал знаменитым преступником и сдался ФБР, продолжается. Гениальный злоумышленник предложил содействие сотрудникам правоохранительных органов в поимке преступников. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин. Оперативная команда ФБР распалась — жизнь членов спецгруппы изменилась, а местонахождение Реддингтона неизвестно. Но каждый хочет вернуться к своей первоначальной миссии: уничтожить опасных представителей Черного списка.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"The Blacklist" season 10 list of episodes.

The Night Owl
Season 10 Episode 1
26 February 2023
The Whaler
Season 10 Episode 2
5 March 2023
The Four Guns
Season 10 Episode 3
12 March 2023
The Hyena
Season 10 Episode 4
19 March 2023
The Dockery Affair
Season 10 Episode 5
26 March 2023
Dr. Laken Perillos: Conclusion
Season 10 Episode 6
2 April 2023
The Freelancer: Part 2
Season 10 Episode 7
9 April 2023
The Troll Farmer: Part 2
Season 10 Episode 8
16 April 2023
The Troll Farmer: Part 3
Season 10 Episode 9
23 April 2023
The Postman
Season 10 Episode 10
30 April 2023
The Man in the Hat
Season 10 Episode 11
7 May 2023
Dr. Michael Abani
Season 10 Episode 12
14 May 2023
The Sicilian Error of Color
Season 10 Episode 13
21 May 2023
The Nowhere Bride
Season 10 Episode 14
28 May 2023
The Hat Trick
Season 10 Episode 15
1 June 2023
Blair Foster
Season 10 Episode 16
1 June 2023
The Morgana Logistics Corporation
Season 10 Episode 17
8 June 2023
Wormwood
Season 10 Episode 18
22 June 2023
Room 417
Season 10 Episode 19
29 June 2023
Arthur Hudson
Season 10 Episode 20
6 July 2023
Raymond Reddington: Pt. 1
Season 10 Episode 21
13 July 2023
Raymond Reddington: Good Night
Season 10 Episode 22
13 July 2023
