В 10 сезоне сериала «Черный список» история бывшего правительственного агента, который стал знаменитым преступником и сдался ФБР, продолжается. Гениальный злоумышленник предложил содействие сотрудникам правоохранительных органов в поимке преступников. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются спустя два года после гибели Элизабет Кин. Оперативная команда ФБР распалась — жизнь членов спецгруппы изменилась, а местонахождение Реддингтона неизвестно. Но каждый хочет вернуться к своей первоначальной миссии: уничтожить опасных представителей Черного списка.