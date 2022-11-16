Menu
Hostel Daze 2019 - 2023 season 3

Hostel Daze season 3 poster
Hostel Daze
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes
"Hostel Daze" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история об учащихся индийского инженерного колледжа, которым приходится уживаться друг с другом в одном общежитии. Чтобы сделать свою жизнь интереснее на третьем курсе, банда решила провести несколько весьма оригинальных экспериментов. Чираг становится детективом, чтобы найти в общежитии грабителя, о котором уже долгое время ходит дурная слава. Тем временем кто-то раскрывает тайны Аканкши ее матери. Затем команда под предводительством Чирага собирается снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс. Они будут состязаться со студентами других общежитий.

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Hostel Daze" season 3 list of episodes.

Failed Experiments
Season 3 Episode 1
16 November 2022
Wing Chor
Season 3 Episode 2
16 November 2022
Lights Camera Cut
Season 3 Episode 3
16 November 2022
Dosti Ka Udhar
Season 3 Episode 4
16 November 2022
G.S.H.A
Season 3 Episode 5
16 November 2022
Dear Seniors
Season 3 Episode 6
16 November 2022
