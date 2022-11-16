В 3 сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история об учащихся индийского инженерного колледжа, которым приходится уживаться друг с другом в одном общежитии. Чтобы сделать свою жизнь интереснее на третьем курсе, банда решила провести несколько весьма оригинальных экспериментов. Чираг становится детективом, чтобы найти в общежитии грабителя, о котором уже долгое время ходит дурная слава. Тем временем кто-то раскрывает тайны Аканкши ее матери. Затем команда под предводительством Чирага собирается снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс. Они будут состязаться со студентами других общежитий.