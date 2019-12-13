В 1 сезоне сериала «Хостел «Изумление» четверо друзей попадают в общежитие инженерного колледжа в Индии. Первокурсник Анкит Пандей приезжает туда и обнаруживает, что отведенная ему комната уже занята Чирагом и Джаатом. Ему нужно отыскать новое пристанище и избежать драки. Затем герой борется с кризисом идентичности, поскольку он понимает, что оказался довольно заурядным и посредственным на фоне остальных товарищей по группе. Кроме того, молодой человек знакомится с девушкой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Но чтобы узнать ее поближе, Анкиту нужно преодолеть свою застенчивость.