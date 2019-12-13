Menu
Hostel Daze 2019 - 2023 season 1

Kinoafisha TV Shows Hostel Daze Seasons Season 1
Hostel Daze
Season premiere 13 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 40 minutes
"Hostel Daze" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хостел «Изумление» четверо друзей попадают в общежитие инженерного колледжа в Индии. Первокурсник Анкит Пандей приезжает туда и обнаруживает, что отведенная ему комната уже занята Чирагом и Джаатом. Ему нужно отыскать новое пристанище и избежать драки. Затем герой борется с кризисом идентичности, поскольку он понимает, что оказался довольно заурядным и посредственным на фоне остальных товарищей по группе. Кроме того, молодой человек знакомится с девушкой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Но чтобы узнать ее поближе, Анкиту нужно преодолеть свою застенчивость.

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Hostel Daze" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Intro
Season 1 Episode 1
13 December 2019
Proving Identity
Season 1 Episode 2
13 December 2019
F.O.S.L.A
Season 1 Episode 3
13 December 2019
GPL
Season 1 Episode 4
13 December 2019
End Sem
Season 1 Episode 5
13 December 2019
