В 4-м сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история, которая разворачивается в хостеле, где обитают только студенты и молодые инженеры. Когда в одном здании находится столько парней, на скуку рассчитывать не приходится. Ребята, которые недавно выпорхнули из родительского гнезда, не собираются тратить времени даром. Они полны энтузиазма и жажды жизни. Конечно, без девушек тут не обойдется. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои решили сделать свою жизнь интересней на третьем курсе с помощью экспериментов. Команда под руководством Чирага решила снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс между общежитиями.