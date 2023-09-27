Menu
Hostel Daze 2019 - 2023, season 4

Hostel Daze season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Hostel Daze Seasons Season 4
Hostel Daze
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes
"Hostel Daze" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история, которая разворачивается в хостеле, где обитают только студенты и молодые инженеры. Когда в одном здании находится столько парней, на скуку рассчитывать не приходится. Ребята, которые недавно выпорхнули из родительского гнезда, не собираются тратить времени даром. Они полны энтузиазма и жажды жизни. Конечно, без девушек тут не обойдется. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои решили сделать свою жизнь интересней на третьем курсе с помощью экспериментов. Команда под руководством Чирага решила снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс между общежитиями.

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Hostel Daze" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Single Room
Season 4 Episode 1
27 September 2023
Curriculum Vitae
Season 4 Episode 2
27 September 2023
Compromise
Season 4 Episode 3
27 September 2023
Day Zero
Season 4 Episode 4
27 September 2023
The Offer
Season 4 Episode 5
27 September 2023
Hostel Departure
Season 4 Episode 6
27 September 2023
