Во 2 сезоне сериала «Хостел «Изумление» приключения студентов инженерного колледжа продолжаются. Они по-прежнему тусуются вместе в общежитии, постоянно попадая в разного рода передряги. Теперь банда стала на год старше. Герои ощущают свой авторитет среди первокурсников и наслаждаются властью, не понимая, что «дедовщина» может привести к неприятным последствиям. Кроме того, все ребята прошли через любовные треугольники. Однако после того, как Джаат и Джанту влюбляются в одну и ту же девушку, возникает любовный квадрат. С Анкитом и Чирагом в роли независимых арбитров оба преследуют Уннати, самую красивую девушку в общежитии.