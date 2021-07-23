Menu
Hostel Daze 2019 - 2023 season 2

Hostel Daze season 2 poster
Hostel Daze
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 8 minutes
"Hostel Daze" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Хостел «Изумление» приключения студентов инженерного колледжа продолжаются. Они по-прежнему тусуются вместе в общежитии, постоянно попадая в разного рода передряги. Теперь банда стала на год старше. Герои ощущают свой авторитет среди первокурсников и наслаждаются властью, не понимая, что «дедовщина» может привести к неприятным последствиям. Кроме того, все ребята прошли через любовные треугольники. Однако после того, как Джаат и Джанту влюбляются в одну и ту же девушку, возникает любовный квадрат. С Анкитом и Чирагом в роли независимых арбитров оба преследуют Уннати, самую красивую девушку в общежитии.

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Hostel Daze" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
D.I.S.C.O
Season 2 Episode 1
23 July 2021
Love-Square
Season 2 Episode 2
23 July 2021
Gandagi
Season 2 Episode 3
23 July 2021
Ghar Wapsi
Season 2 Episode 4
23 July 2021
