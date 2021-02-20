Menu
Kardeşlerim 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 36 hours 0 minute
"Kardeslerim" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» действие происходит в турецком городе. Простая, но очень дружная и сплоченная семья, состоящая из мужа с женой и четверых детей, живет в радости и любви. Все меняется после страшной автомобильной аварии. Муж и жена погибают, и дети остаются сиротами, брошенными на произвол судьбы. Для ребят эта утрата оказалась нестерпимой, но все они понимают, что нужно как-то жить дальше. Кадир, Омер, Асие и Эмель решают держаться вместе, что бы ни произошло. Ребята уверены, что лишь поддержка друг друга поможет справиться со всеми жизненными испытаниями в этой новой взрослой жизни.

Series rating

6.9
Rate 21 votes
5.7 IMDb

"Kardeslerim" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 February 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 February 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 March 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 March 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 March 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 March 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 April 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 April 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
17 April 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 April 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 May 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 May 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
15 May 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
22 May 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 May 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 June 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
12 June 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 June 2021
