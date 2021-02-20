В 1 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» действие происходит в турецком городе. Простая, но очень дружная и сплоченная семья, состоящая из мужа с женой и четверых детей, живет в радости и любви. Все меняется после страшной автомобильной аварии. Муж и жена погибают, и дети остаются сиротами, брошенными на произвол судьбы. Для ребят эта утрата оказалась нестерпимой, но все они понимают, что нужно как-то жить дальше. Кадир, Омер, Асие и Эмель решают держаться вместе, что бы ни произошло. Ребята уверены, что лишь поддержка друг друга поможет справиться со всеми жизненными испытаниями в этой новой взрослой жизни.