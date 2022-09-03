Во 2 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» Кадир, Омер, Асие и Эмель продолжают свой путь. Кадир надеется, что ему удастся доказать свою невиновность. Он находится в нетерпеливом ожидании того момента, когда сможет наконец встретиться со своими братьями и сестрами. Те, в свою очередь, прикладывают все усилия, чтобы вызволить брата из беды. Тем временем Дурук узнает о своем отце неприглядную правду. Это немедленно отражается на его отношениях с Асие. Толга по-прежнему провоцирует Дорука своими коварными уловками. Джемиле полна решимости отыскать сестру, невзирая ни на какие препятствия.