В 3 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» история Кадира, Омер, Асие и Эмеля продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Шенгюль злится из-за того, как поступил Омер. Она готова на все, чтобы причинить вред брату и сестрам Эмер. Асие и Дорук тем временем готовятся к вечеринке по случаю окончания учебного года. Злость Айбике по отношению к Асие набирает обороты. Айла и Небахат ищут важные бумаги в доме Акифа. На вечеринке происходит драка, которая становится шокирующим событием для всех действующих лиц. Поступок тети Севги изумляет братьев Эмер. В новом сезоне герои продолжат свой путь.