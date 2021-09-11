Menu
Kardeslerim season 2 watch online

Kardeslerim season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kardeslerim Seasons Season 2
Kardeşlerim 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 38
Runtime 76 hours 0 minute
"Kardeslerim" season 2 description

В 3 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» история Кадира, Омер, Асие и Эмеля продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Шенгюль злится из-за того, как поступил Омер. Она готова на все, чтобы причинить вред брату и сестрам Эмер. Асие и Дорук тем временем готовятся к вечеринке по случаю окончания учебного года. Злость Айбике по отношению к Асие набирает обороты. Айла и Небахат ищут важные бумаги в доме Акифа. На вечеринке происходит драка, которая становится шокирующим событием для всех действующих лиц. Поступок тети Севги изумляет братьев Эмер. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

6.9
Rate 21 votes
5.7 IMDb

"Kardeslerim" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
11 September 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
18 September 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 September 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
2 October 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
9 October 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
16 October 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
23 October 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
30 October 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
6 November 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
13 November 2021
Episode 11
Season 2 Episode 11
20 November 2021
Episode 12
Season 2 Episode 12
27 November 2021
Episode 13
Season 2 Episode 13
4 December 2021
Episode 14
Season 2 Episode 14
11 December 2021
Episode 15
Season 2 Episode 15
18 December 2021
Episode 16
Season 2 Episode 16
25 December 2021
Episode 17
Season 2 Episode 17
15 January 2022
Episode 18
Season 2 Episode 18
22 January 2022
Episode 19
Season 2 Episode 19
29 January 2022
Episode 20
Season 2 Episode 20
5 February 2022
Episode 21
Season 2 Episode 21
12 February 2022
Episode 22
Season 2 Episode 22
19 February 2022
Episode 23
Season 2 Episode 23
26 February 2022
Episode 24
Season 2 Episode 24
5 March 2022
Episode 25
Season 2 Episode 25
12 March 2022
Episode 26
Season 2 Episode 26
19 March 2022
Episode 27
Season 2 Episode 27
26 March 2022
Episode 28
Season 2 Episode 28
2 April 2022
Episode 29
Season 2 Episode 29
9 April 2022
Episode 30
Season 2 Episode 30
16 April 2022
Episode 31
Season 2 Episode 31
23 April 2022
Episode 32
Season 2 Episode 32
30 April 2022
Episode 33
Season 2 Episode 33
7 May 2022
Episode 34
Season 2 Episode 34
14 May 2022
Episode 35
Season 2 Episode 35
21 May 2022
Episode 36
Season 2 Episode 36
28 May 2022
Episode 37
Season 2 Episode 37
4 June 2022
Episode 38
Season 2 Episode 38
11 June 2022
TV series release schedule
