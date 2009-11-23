Во 2 сезоне сериала «Дом кувырком» история отца-одиночки Андрея Тихомирова продолжается. Он при помощи своих приятелей Жорика и Димы продолжает улаживать проблемы дочерей и оттачивать навыки в ведении домашнего хозяйства. Соня выигрывает два билета на выступление рок-группы «Чайф». Девочке нужно принять непростое решение: кто из большой семьи заслуживает того, чтобы отправиться туда вместе с ней. А Жора собрался и сам выступить в юмористическом клубе. В его мечтах он триумфально всходил на сцену и слышал, как зал рукоплещет ему. Но вскоре мужчине пришлось разочароваться в профессии комика.