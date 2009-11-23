Menu
Dom kuvyrkom 2009, season 2

Dom kuvyrkom season 2 poster
Дом кувырком 16+
Title Сезон 2
Season premiere 23 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Dom kuvyrkom" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дом кувырком» история отца-одиночки Андрея Тихомирова продолжается. Он при помощи своих приятелей Жорика и Димы продолжает улаживать проблемы дочерей и оттачивать навыки в ведении домашнего хозяйства. Соня выигрывает два билета на выступление рок-группы «Чайф». Девочке нужно принять непростое решение: кто из большой семьи заслуживает того, чтобы отправиться туда вместе с ней. А Жора собрался и сам выступить в юмористическом клубе. В его мечтах он триумфально всходил на сцену и слышал, как зал рукоплещет ему. Но вскоре мужчине пришлось разочароваться в профессии комика.

Series rating

2.7
Rate 10 votes
2.5 IMDb

"Dom kuvyrkom" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Новый имидж дяди Димы
Season 2 Episode 1
23 November 2009
Заклятая подруга
Season 2 Episode 2
24 November 2009
Мой папа — дезинсектор
Season 2 Episode 3
25 November 2009
Чуть помедленнее, пони!
Season 2 Episode 4
26 November 2009
Рекламный Рок-н-Ролл
Season 2 Episode 5
27 November 2009
Жора строгого режима
Season 2 Episode 6
30 November 2009
Три плюс три
Season 2 Episode 7
1 December 2009
Кризис среднего возраста
Season 2 Episode 8
2 December 2009
Дела амурные
Season 2 Episode 9
3 December 2009
Заложники тумана
Season 2 Episode 10
4 December 2009
Дядьки — матери
Season 2 Episode 11
7 December 2009
Магазинная воровка
Season 2 Episode 12
8 December 2009
Если вдруг оказался друг
Season 2 Episode 13
9 December 2009
Аста ла виста, папа!
Season 2 Episode 14
10 December 2009
Возвращение блудного медведя
Season 2 Episode 15
11 December 2009
Поцелуй из прошлого
Season 2 Episode 16
14 December 2009
Положись на меня, детка
Season 2 Episode 17
15 December 2009
Умнице фортуне сегодня не до вас. Часть 1
Season 2 Episode 18
16 December 2009
Умнице фортуне сегодня не до вас. Часть 2
Season 2 Episode 19
17 December 2009
Чайфовый вечер
Season 2 Episode 20
18 December 2009
