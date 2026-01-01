Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Yuriy Kvyatkovskiy
Yuriy Kvyatkovskiy
Kinoafisha
Persons
Yuriy Kvyatkovskiy
Yuriy Kvyatkovskiy
Yuriy Kvyatkovskiy
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
5.7
MUR est MUR
(2004)
2.7
Dom kuvyrkom
(2009)
0.0
Ekstrennyy vyzov: Propavshiy patsent
(2009)
Filmography
2.7
Dom kuvyrkom
Comedy
2009, Russia
Ekstrennyy vyzov: Propavshiy patsent
Drama, Crime
2009, Russia
5.7
MUR est MUR
Crime, Detective
2004, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree