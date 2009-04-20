В 1 сезоне сериала «Дом кувырком» отец-одиночка Андрей Тихомиров принял ответственное решение. Он героически отказался от помощи своей родительницы, которая присматривала за внучками, и собрался справляться со всеми проблемами самостоятельно, как настоящий мужчина. Однако Андрей не представлял, с какими трудностями столкнется. Воспитание трех дочерей разного возраста стало настоящим испытанием для Тихомирова. Он заручается поддержкой своих верных товарищей – Димы и Жорика. Дима с Жорой меняют подгузники и улаживают конфликт Сони с ее младшей сестрой. Девочка не хочет делить с ней свою спальню.