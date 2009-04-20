Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dom kuvyrkom 2009 season 1

Dom kuvyrkom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dom kuvyrkom Seasons Season 1
Дом кувырком 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Dom kuvyrkom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом кувырком» отец-одиночка Андрей Тихомиров принял ответственное решение. Он героически отказался от помощи своей родительницы, которая присматривала за внучками, и собрался справляться со всеми проблемами самостоятельно, как настоящий мужчина. Однако Андрей не представлял, с какими трудностями столкнется. Воспитание трех дочерей разного возраста стало настоящим испытанием для Тихомирова. Он заручается поддержкой своих верных товарищей – Димы и Жорика. Дима с Жорой меняют подгузники и улаживают конфликт Сони с ее младшей сестрой. Девочка не хочет делить с ней свою спальню.

Series rating

2.7
Rate 10 votes
2.5 IMDb

"Dom kuvyrkom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Первый день вместе
Season 1 Episode 1
20 April 2009
Полный нокаут
Season 1 Episode 2
21 April 2009
Возвращение бабушки
Season 1 Episode 3
22 April 2009
На рыбалку
Season 1 Episode 4
23 April 2009
Папа вернулся
Season 1 Episode 5
24 April 2009
Бурная ночь
Season 1 Episode 6
27 April 2009
Первый раз в первый класс
Season 1 Episode 7
28 April 2009
Девушка лучшего друга
Season 1 Episode 8
29 April 2009
3:0 в пользу папы
Season 1 Episode 9
30 April 2009
Первое свидание
Season 1 Episode 10
1 May 2009
Тихомиров продакшн
Season 1 Episode 11
4 May 2009
Сестринская любовь
Season 1 Episode 12
5 May 2009
Почти любовная история
Season 1 Episode 13
6 May 2009
Сюрприз для Жоры
Season 1 Episode 14
7 May 2009
Ветряная, но не мельница
Season 1 Episode 15
8 May 2009
Самоволочка
Season 1 Episode 16
11 May 2009
Шоу или бизнес?
Season 1 Episode 17
12 May 2009
Кумир
Season 1 Episode 18
13 May 2009
Кризис семейной жизни. Часть 1
Season 1 Episode 19
14 May 2009
Кризис семейной жизни. Часть 2
Season 1 Episode 20
15 May 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more