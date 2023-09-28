Menu
Sokolova podozrevaet vseh season 4 watch online

Sokolova podozrevaet vseh season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Sokolova podozrevaet vseh Seasons Season 4
Соколова подозревает всех 12+
Title Сезон 4
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sokolova podozrevaet vseh" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» Адмиралов с Соколовой наконец выясняют, кем является загадочный Голландец. В отношениях у Адмираловой и Бородиной происходит сдвиг: Адмиралов испытывает ревность, поскольку Соколова начала встречаться с мужчиной. Тем временем Бородину терзают сомнения, не ошиблась ли она, сделав ставку на Адмиралова. Помимо этого, Соколова с Адмираловым приступают к расследованию новых преступлений: они ищут убийцу хозяина конюшни, близкого приятеля Новикова. Во втором деле жертвой стала юная девушка, и подозреваемой по делу становится... Бородина.

Series rating

0.0
Rate 2 votes

"Sokolova podozrevaet vseh" season 4 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 4 Episode 1
28 September 2023
Серия 2
Season 4 Episode 2
28 September 2023
Серия 4
Season 4 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 4 Episode 4
28 September 2023
