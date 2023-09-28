В 4-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» Адмиралов с Соколовой наконец выясняют, кем является загадочный Голландец. В отношениях у Адмираловой и Бородиной происходит сдвиг: Адмиралов испытывает ревность, поскольку Соколова начала встречаться с мужчиной. Тем временем Бородину терзают сомнения, не ошиблась ли она, сделав ставку на Адмиралова. Помимо этого, Соколова с Адмираловым приступают к расследованию новых преступлений: они ищут убийцу хозяина конюшни, близкого приятеля Новикова. Во втором деле жертвой стала юная девушка, и подозреваемой по делу становится... Бородина.