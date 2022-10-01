В 1 сезоне сериала «Соколова подозревает всех» следователь Ульяна Соколова покидает столицу и едет по специальному заданию в небольшой российский городок Андреевск. Он славится процветающей криминальной жизнью. На Соколову сваливается множество нераскрытых дел. Кроме того, она хочет разобраться в причинах таинственной смерти своей предшественницы Ивашкиной. В Андреевские Ульяну настигают призраки прошлого. Она встречает Александра Адмиралова, парня, в которого была влюблена в студенческие годы. Он стал следователем в Северной столице. Когда-то Александр ушел от нее к другой девушке. Теперь им придется работать вместе.