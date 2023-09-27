В 3-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» послание с угрозой заставило Соколову еще решительнее искать загадочного Голландца. Адмиралов, опасаясь за Соколову, решает пока не ехать в Питер и побыть еще некоторое время в Андреевске. Спустя некоторое время главные герои приходят к печальному заключению, что все те, кого они подозревали до этого, не имеют к Голландцу никакого отношения. В личной жизни Соколовой происходят перемены – впервые за долгие годы ее зовут на свидание. Адмиралов испытывает укол ревности, ему не нравится новый ухажер его напарницы. А главное, в Андреевске по-прежнему орудуют злоумышленники.