Sokolova podozrevaet vseh season 3 watch online

Kinoafisha TV Shows Sokolova podozrevaet vseh Seasons Season 3
Соколова подозревает всех 12+
Title Сезон 3
Season premiere 27 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sokolova podozrevaet vseh" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» послание с угрозой заставило Соколову еще решительнее искать загадочного Голландца. Адмиралов, опасаясь за Соколову, решает пока не ехать в Питер и побыть еще некоторое время в Андреевске. Спустя некоторое время главные герои приходят к печальному заключению, что все те, кого они подозревали до этого, не имеют к Голландцу никакого отношения. В личной жизни Соколовой происходят перемены – впервые за долгие годы ее зовут на свидание. Адмиралов испытывает укол ревности, ему не нравится новый ухажер его напарницы. А главное, в Андреевске по-прежнему орудуют злоумышленники.

"Sokolova podozrevaet vseh" season 3 list of episodes.

Серия 1
Season 3 Episode 1
27 September 2023
Серия 2
Season 3 Episode 2
27 September 2023
Серия 3
Season 3 Episode 3
27 September 2023
Серия 4
Season 3 Episode 4
27 September 2023
