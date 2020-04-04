В 1 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» в центре событий оказываются две женщины. Застенчивая Агата работает продавщицей в магазине и ждет ребенка от пропащего морпеха. Однажды ей доводится познакомиться со своим кумиром – Меган. Она ведет блог о «безупречной жизни». Меган тоже беременна, причем уже в третий раз. Но есть еще кое-что, связывающее обеих женщин. Большие тайны, которые они надежно хранят в сердце. Ведь если кто-то узнает правду, им придется дорого заплатить за это. Правда, все тайное рано или поздно всегда становится явным. Меган и Агате приходится взглянуть трудностям в лицо.