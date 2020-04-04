Menu
The Secrets She Keeps 2020, season 1

The Secrets She Keeps 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Secrets She Keeps" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» в центре событий оказываются две женщины. Застенчивая Агата работает продавщицей в магазине и ждет ребенка от пропащего морпеха. Однажды ей доводится познакомиться со своим кумиром – Меган. Она ведет блог о «безупречной жизни». Меган тоже беременна, причем уже в третий раз. Но есть еще кое-что, связывающее обеих женщин. Большие тайны, которые они надежно хранят в сердце. Ведь если кто-то узнает правду, им придется дорого заплатить за это. Правда, все тайное рано или поздно всегда становится явным. Меган и Агате приходится взглянуть трудностям в лицо.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb

The Secrets She Keeps List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 April 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 April 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 April 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 April 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 April 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 April 2020
