The Secrets She Keeps 2020 - 2022, season 2

The Secrets She Keeps 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Secrets She Keeps" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» история успешного блогера Меган и простой продавщицы Агаты продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Агате удается создать свою идеальную семью с ребенком и Хейден. Но ее прошлое увлечение угрожает нарушить все планы. Меган и Агата встречаются лицом к лицу. Агата паникует из-за ухудшения здоровья малыша Рори. Агата хватает малыша на руки и пускается в бега. Удастся ли Меган вернуть своего мальчика обратно? В новом сезоне героинь ожидает множество новых нелегких испытаний. Им снова придется взглянуть своим страхам в лицо.

Series rating

6.7
12 votes
6.9 IMDb

The Secrets She Keeps List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
12 July 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 July 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 July 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 July 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
12 July 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 July 2022
