Во 2 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» история успешного блогера Меган и простой продавщицы Агаты продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Агате удается создать свою идеальную семью с ребенком и Хейден. Но ее прошлое увлечение угрожает нарушить все планы. Меган и Агата встречаются лицом к лицу. Агата паникует из-за ухудшения здоровья малыша Рори. Агата хватает малыша на руки и пускается в бега. Удастся ли Меган вернуть своего мальчика обратно? В новом сезоне героинь ожидает множество новых нелегких испытаний. Им снова придется взглянуть своим страхам в лицо.