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Zvezdy v Afrike (2021), season 2

Zvezdy v Afrike season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Zvezdy v Afrike Seasons Season 2
Звезды в Африке 16+
Title Сезон 2
Season premiere 27 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
"Zvezdy v Afrike" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Звезды в Африке» участниками проекта стали комик из Comedy Club Олег Верещагин, теледива Алена Водонаева, актер Никита Джигурда, блогер Александр Зарубин и другие. Им предстоит выживать в сложнейших психологических и физических условиях, своими силами добывать пищу, прятаться от опасных животных и насекомых, а также справляться с испытаниями. У участников забирают средства связи, они не имеют никакой связи с внешним миром. До финала удастся дойти лишь троим участникам, которые успешно справятся с трудностями и преодолеют свои страхи. Ведущими по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

TV Show rating

5.9
Rate 20 votes
5.5 IMDb

Zvezdy v Afrike List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
27 February 2022
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
6 March 2022
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
13 March 2022
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
20 March 2022
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
27 March 2022
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
3 April 2022
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
10 April 2022
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
17 April 2022
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
24 April 2022
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
1 May 2022
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
8 May 2022
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
15 May 2022
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
22 May 2022
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
29 May 2022
TV series release schedule
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