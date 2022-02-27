Во 2 сезоне шоу «Звезды в Африке» участниками проекта стали комик из Comedy Club Олег Верещагин, теледива Алена Водонаева, актер Никита Джигурда, блогер Александр Зарубин и другие. Им предстоит выживать в сложнейших психологических и физических условиях, своими силами добывать пищу, прятаться от опасных животных и насекомых, а также справляться с испытаниями. У участников забирают средства связи, они не имеют никакой связи с внешним миром. До финала удастся дойти лишь троим участникам, которые успешно справятся с трудностями и преодолеют свои страхи. Ведущими по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.