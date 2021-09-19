Menu
Zvezdy v Afrike (2021), season 1

Zvezdy v Afrike season 1 poster
Звезды в Африке 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Zvezdy v Afrike" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Звезды в Африке» 15 знаменитостей отправляются в джунгли, где им предстоит сразиться за еду и пройти немало серьезных испытаний. Участниками проекта стали Юлия Гаврилина, Даня Милохин и многие другие. Победителю достанется 5 000 000 рублей, которые он отправит на благотворительные цели. В качестве ведущих шоу выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Уже в первом выпуске звезды буквально растопят лед между собой, показав, как хорошо они знают друг друга, а также встретят нового участника в лагере. Между челленджами Стас Ярушин и Виктория Боня устроят для участников розыгрыш, из-за которого разгорится нешуточный скандал.

TV Show rating

6.0
Rate 18 votes
5.5 IMDb

Zvezdy v Afrike List of episodes

Выпуск 1
Season 1 Episode 1
19 September 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
26 September 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
3 October 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
10 October 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
17 October 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
24 October 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
31 October 2021
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
7 November 2021
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
14 November 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
21 November 2021
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
28 November 2021
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
5 December 2021
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
12 December 2021
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
19 December 2021
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
26 December 2021
