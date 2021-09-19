В 1 сезоне шоу «Звезды в Африке» 15 знаменитостей отправляются в джунгли, где им предстоит сразиться за еду и пройти немало серьезных испытаний. Участниками проекта стали Юлия Гаврилина, Даня Милохин и многие другие. Победителю достанется 5 000 000 рублей, которые он отправит на благотворительные цели. В качестве ведущих шоу выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Уже в первом выпуске звезды буквально растопят лед между собой, показав, как хорошо они знают друг друга, а также встретят нового участника в лагере. Между челленджами Стас Ярушин и Виктория Боня устроят для участников розыгрыш, из-за которого разгорится нешуточный скандал.