Zvezdy v Afrike (2021), season 5

Zvezdy v Afrike season 5 poster
Звезды в Африке 16+
Title Новые звёзды в Африке - 2
Season premiere 17 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Zvezdy v Afrike" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Звезды в Африке» очередная команда российских звезд отправляется навстречу захватывающим и опасным приключениям. На этот раз испытание африканской жарой пройдут актриса и экстрасенс Лина Джебисашвили, участница «Дома-2» Виолетта Чиковани, рэпер Евгений Ершов, актриса из клипа группы «Ленинград» Юлия Топольницкая, комик Александр Пташенчук, звезда КВН Елена Борщева, актер Оскар Кучера, певец Влад Топалов, блогер Евгения Искандарова и актер Михаил Стогниенко. Ребятам предстоят немыслимые задания на силу, стойкость, отвагу, ловкость и чувство юмора. Главный приз заберет лишь один участник.

TV Show rating

6.0
Rate 18 votes
5.5 IMDb

Zvezdy v Afrike List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 5 Episode 1
17 September 2023
Выпуск 2
Season 5 Episode 2
24 September 2023
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
1 October 2023
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
8 October 2023
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
15 October 2023
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
22 October 2023
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
29 October 2023
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
5 November 2023
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
12 November 2023
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
19 November 2023
Выпуск 11
Season 5 Episode 11
26 November 2023
Выпуск 12
Season 5 Episode 12
3 December 2023
Выпуск 13
Season 5 Episode 13
10 December 2023
Выпуск 14
Season 5 Episode 14
17 December 2023
Выпуск 15. Финал
Season 5 Episode 15
24 December 2023
