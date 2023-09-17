В 5-м сезоне шоу «Звезды в Африке» очередная команда российских звезд отправляется навстречу захватывающим и опасным приключениям. На этот раз испытание африканской жарой пройдут актриса и экстрасенс Лина Джебисашвили, участница «Дома-2» Виолетта Чиковани, рэпер Евгений Ершов, актриса из клипа группы «Ленинград» Юлия Топольницкая, комик Александр Пташенчук, звезда КВН Елена Борщева, актер Оскар Кучера, певец Влад Топалов, блогер Евгения Искандарова и актер Михаил Стогниенко. Ребятам предстоят немыслимые задания на силу, стойкость, отвагу, ловкость и чувство юмора. Главный приз заберет лишь один участник.